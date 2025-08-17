EN
Мужчины выбирают дорогостоящие и опасные для жизни операции ради удлинения ног

2 минуты чтения 15:56 | Обновлено: 16:03

Среди мужчин набирает популярность дорогостоящая и опасная для жизни операция по удлинению ног. Ради нескольких сантиметров роста они соглашаются на то, что им сломают ноги, а затем вставят металлические стержни, которые постепенно будут растягивать кости. Об этом пишет The Guardian.

Издание назвало подобные операции «средневековой пыткой» и рассказало историю пациента по имени Фрэнк, решившегося на операцию после просмотра видео на YouTube. Ради этой процедуры мужчина отправился в Турцию.

«Это трудно объяснить, если ты высокий мужчина, но в современном обществе низкий рост звучит как проклятие», — считает Фрэнк.

Он вспоминает, что в подростковом возрасте его часто дразнили и даже нападали более высокие сверстники. В дальнейшем, по его словам, низкий рост, мешал ему построить личную жизнь, хотя со временем он встретил свою любовь. Его жена Эмилия поддержала решение сделать операцию и сейчас помогает ему пройти через длительный процесс восстановления.

По данным издания, реабилитация Фрэнка проходит крайне болезненно. Так, в образовавшийся между костями зазор ежедневно по миллиметру растет новая кость — процесс сопровождается сильной болью. Каждый день пациенту нужно делать несколько поворотов ключа, регулирующего длину стержней. 

Сейчас Фрэнк восстанавливается после первой из двух операций, в ходе которой ему сломали бедренные кости, вставили металлические стержни и установили внешние фиксаторы. После операции у Фрэнка также возникло редкое, но серьезное осложнение — тромбоэмболия легочной артерии, которое удалось вовремя выявить и вылечить.

Вторая операция, которая предполагает удаление устройств, пройдет через три месяца, когда процесс удлинения завершится.

По данным издания, в Турции стоимость лечения, включая проживание и физиотерапию, обошлась Фрэнку в 32 тысячи долларов. Для сравнения, в Великобритании подобная операция может стоить от 50 тысяч фунтов стерлингов (67,8 тысячи долларов) до 240 тысяч фунтов стерлингов (325,3 тысячи долларов). Именно поэтому все больше пациентов из разных стран, включая Австралию и Японию, выбирают Турцию как более доступную альтернативу.

Статистики по числу таких операций немного, однако, по оценке индийской исследовательской компании, к 2030 году мировой рынок удлинения конечностей достигнет 8,6 миллиарда долларов.

Основные риски операции, как отмечают врачи, связаны с нарушением режима восстановления, но осложнения все же случаются: тромбы, суставные проблемы, отсутствие роста кости, хроническая боль, рубцы и «синдром балерины», при котором человек теряет возможность нормально ходить. В прошлом году пациент из Саудовской Аравии умер от тромба через 16 дней после операции.

