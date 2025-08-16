EN
Супруги больше года жили с телом любовника ради соцвыплат

2 минуты чтения 00:33

В американском штате Колорадо арестовали супружескую пару, Джеймса и Сюзанну Агню, которых обвинили в том, что они в течение 18 месяцев жили с телом своего любовника Джеймса О’Нила, чтобы получать его социальные выплаты. Об этом сообщает Daily Express и People.

По данным изданий, которые ссылаются на судебные материалы, супругам предъявили обвинения в небрежном и жестоком обращении с телом умершего, а также в совершении денежных правонарушений, которые связаны с хищениями и использованием его финансовых счетов. По данным Daily Express, Джеймс и Сусанна Агню могли присвоить до 17 тысяч долларов из соцвыплат О’Нила.

Утверждается, что пропажу О’Нила заметил его брат в июне этого года. По его словам, семья не общалась с О’Нилом с 2021 года и не видела его с 2019 года. Вскоре домой к супругам Агню приехала полиция. Их встретил мужчина, который представился как Джеймс. Позже выяснилось, что это был Джеймс Агню, который, вероятно, хотел выдать себя за О’Нила. Он отреагировал на обеспокоенность брата О’Нила, но заявил, что тот якобы не хочет общаться и видеться с семьей.

Когда полицейские идентифицировали своего собеседника, показав записи с нательных камер брату О’Нила, они вернулись в дом Агню, но супруги не пустили правоохранителей внутрь. Джеймс Агню заявил, что О’Нил никогда не жил в их доме, а его жена — что жил некоторое время, но потом съехал.

Через несколько дней брат О’Нила сообщил, что на его счет нужно перевести наследство. Тогда супруги Агню заявили, что О’Нил вернулся к ним, но все еще отказывается встречаться с семьей. Вскоре выяснилось, что для получения наследства, О’Нилу нужно присутствовать лично, после чего Джеймс и Сюзанна Агню перестали выходить на связь.

People также отмечает, что в декабре 2023 года О’Нил звонил в службу экстренной помощи и сообщил, что его сосед по комнате «угрожает» ему. По данным издания, 3 июля в доме Агню провели обыски и нашли тело О’Нила. Сюзанна рассказала полиции, что она обнаружила его мертвым в декабре 2023 года, но не стала звонить в полицию. По словам женщины, она, Джеймс Агню и О’Нил на протяжении многих лет состояли в отношениях втроем.

Супруги спрятали тело под матрас, поскольку их собака породы чихуахуа начала «жевать» труп. По версии следствия, О’Нил умер «из-за заболевания или употребления наркотиков», а супругов Агню не подозревают в его убийстве. Отмечается, что пока неизвестно, признали ли они свою вину или наняли адвокатов.

