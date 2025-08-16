EN
Психолог назвала три способа борьбы со стрессом

2 минуты чтения 20:39

Психолог из Нью-Йорка и ведущая подкаста Good Inside Бекки Кеннеди рассказала в программе Make It телеканала CNBC о трех способах развития эмоциональной выносливости. По ее словам, стресс и негативные эмоции могут помочь развиваться и учиться чему-то новому.

«Чем больше мы понимаем, что разочарование и трудности на самом деле являются признаком того, что мы [учимся], а не признаком того, что мы делаем что-то неправильно, тем легче их становится терпеть», — заявила Кеннеди.

В пресной воде обитает «поедающая мозг» амеба
В пресной воде обитает «поедающая мозг» амеба
Встреча с ней почти всегда заканчивается для человека смертью
Общество8 минут чтения

Во время обучения, к примеру, профессиональным навыкам на новой работе, может возникнуть разочарование из-за ошибок, отметила Кеннеди. Она попросила регулярно напоминать себе, что путь от незнания к знанию больше похож на извилистую длинную линию, чем на прямую и узкую. Для этого можно нарисовать простую схему с двумя точками, соединенными кривой линией.

«Наличие визуального образа для себя очень и очень полезно. Каждый раз, когда вы пытаетесь сделать что-то новое, когда ваш голос начинает говорить: „О, это слишком сложно. Я не могу понять“, визуальный образ дает вам другую историю. „Я нахожусь в процессе обучения. Я как раз там, где должен быть. Просто это оказывается сложным“», — пояснила Кеннеди.

Психолог сказала, что важно вести позитивный внутренний диалог и не говорить себе такие фразы, как: «Это слишком сложно» и «Я никогда этого не добьюсь», потому что можно начать в этом верить. Она советует сказать, например: «Это кажется трудным, потому что это действительно трудно. Я еще не разобрался, и я могу продолжать пытаться. Я могу перевести дух, сделать перерыв и вернуться, когда буду готов».

Кеннеди добавила, что отношение человека к чему-то — это сочетание самих чувств и того, как человек говорит себе об этих чувствах. «Мы не можем изменить свои чувства, но можем изменить то, как мы говорим себе о них», — сказала она.

Мой сын гей, а другой — священник
Мой сын гей, а другой — священник
Мы живем в Грузии, и религия помогла сыну принять своего брата. Но это было непросто
Общество10 минут чтения

Чтобы избежать стресса и разочарований, Кеннеди также рекомендует ставить перед собой небольшие цели, а не ожидать того, что получится быстро достичь долгосрочной цели.

Например, тем, кто хочет вести более активный образ жизни, Кеннеди советует пообещать себе гулять по 20 минут три раза в неделю, а не пытаться ежедневно тренироваться в спортзале по часу. Если сразу поставить перед собой большую цель и не достичь ее, вероятность попробовать снова становится меньше, говорит психолог.

