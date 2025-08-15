Жители Аляски вышли на митинг перед приездом Путина

В городе Анкоридж американского штата Аляска в преддверии встречи президента США Дональда Трампа с Владимиром Путиным прошла мирная акция протеста, участники которой поддержали Украину.

«Владимир Путин — человек, выдачу которого требует Международный уголовный суд, приезжает на Аляску, чтобы встречаться с Дональдом Трампом при одобрении НАШЕГО губернатора. Присоединяйтесь к нам для мирного протеста, чтобы показать им: Аляска — вместе с Украиной, но не с авторитаризмом», — призывали организаторы митинга — участники движения Stand Up Alaska («Вставай, Аляска») в своей группе в фейсбуке.

Протестующие начали собираться на улицах утром 15 августа. Они скандировали прокиевские лозунги и требовали от России вернуть 20 тысяч украинских детей, вывезенных из зоны боевых действий. Участников акции также возмутило решение Трампа пригласить Путина на переговоры в Аляску — регион, принадлежавший России до его продажи США в 1867 году, пишет Politico.

«Решение принять Путина, военного преступника, на земле Аляски является предательством нашей истории», — говорится в заявлении неправительственной организации «Движение коренных народов », которая призывает Трампа не заключать сделку с Путиным.

В то же время американские власти собираются принять Путина по «высшему разряду» и как почетного гостя, сообщает NBC со ссылкой на представителей администрации президента США. Собеседники телеканала добавили, что точные детали и этапы проведения встреч еще согласовываются.

