Мир

Ученые обнаружили похожего на покемона древнего кита

2 минуты чтения 15:07

На пляже в Австралии обнаружили череп древнего кита, жившего около 25 миллионов лет назад. После этого ученые воссоздали его образ и пришли к выводу, что он совсем не был похож на современных родственников, сообщает Associated Press.

По словам специалистов, древний кит сильно отличался от своих потомков. «Он был, скажем так, обманчиво милым», — рассказал палеонтолог Эрик Фицджеральд. Он описал животное как «странную смесь кита, тюленя и покемона». Новый вид назвали Janjucetus dullardi — в честь любителя-искателя окаменелостей Росса Далларда, который его нашел.

Исследователи выяснили, что череп принадлежал молодому киту. Животное было небольшим, для понимания масштаба — оно могло поместиться на односпальной кровати. Но, несмотря на скромный размер и «внешность покемона», кит был опасным хищником с острыми зубами. По оценкам палеонтологов, взрослые особи достигали трех метров в длину. Возможно, у них даже были рудиментарные задние конечности, но это пока только предположение, пишет Associated Press.

Череп, как сообщается, нашли еще в 2019 году на пляже Джан Джак — это место уже стали называть «колыбелью» самых странных китов в истории. Но подтверждение открытия заняло несколько лет. Это лишь четвертый известный представитель группы маммалодонтид, жившей только в олигоцене (34–23 млн лет назад) и ставшей ранней ветвью эволюции современных усатых китов.

Находка, описанная в Zoological Journal of the Linnean Society, может помочь понять, как киты превратились из опасных хищников в современных мирных гигантов, отмечает агентство. А также позволит спрогнозировать реакцию современных китов на изменения климата. 

