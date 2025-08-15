Робота для вынашивания младенцев разработали в Китае

Китайские ученые разрабатывают первого в мире «беременного робота», сообщает южнокорейская газета «Чосон ильбо». Этот человекоподобный робот оснащен искусственной маткой в брюшной полости, может вынашивать плод в течение 10 месяцев и рожать. По данным издания, прототип робота будет выпущен в следующем году и будет стоить около 100 тысяч юаней (1,12 миллиона рублей).

Разработчик робота Чжан Цифэн из Наньянского технологического университета в Сингапуре рассказал, что его изобретение имитирует весь процесс рождения ребенка: от зачатия до родов. Плод развивается в искусственной матке робота, наполненной околоплодными водами, и получает питательные вещества через трубку.

«Технология искусственной матки уже находится на зрелой стадии, и теперь ее необходимо имплантировать в брюшную полость робота, чтобы реальный человек и робот могли взаимодействовать для достижения беременности, позволяя плоду расти внутри», — рассказал Цифэн. «Чосон ильбо» отмечает, что ученый не уточнил в интервью китайскому изданию Kuai Ke Zhi, как будет устроен процесс оплодотворения яйцеклетки и ее имплантации в искусственную матку.

По данным издания, в Китае постепенно растет уровень бесплодия. Согласно исследованию о рождаемости в КНР, которое было опубликовано в журнале Lancet, частота бесплодия выросла в Китае с 11,9% в 2007 году до 15,5% в 2010 году, а в 2020 году составила 18%. Из-за этого в некоторых регионах страны, включая Пекин, местные власти включают искусственное оплодотворение и ЭКО в медицинскую страховку пациенток.