Зои Кравиц разгромила ванную Тейлор Свифт

Американская актриса Зои Кравиц рассказала, что разгромила ванную певицы Тейлор Свифт из-за сбежавшей змеи своей матери. Историей инцидента она поделилась в шоу «Late Night with Seth Meyers», пишет People.

По словам Кравиц, во время масштабных лесных пожаров в Лос-Анджелесе, Свифт пригласила ее вместе с матерью, актрисой Лизой Боне пожить у себя. Из-за стихийного бедствия семья провела в доме певицы около двух недель.

«Мама приехала со своим питомцем, змеей. <…> У Тейлор очень красивый дом 30-х годов — это то место, которое хочется беречь и поддерживать в порядке», — вспоминала Кравиц.

По словам актрисы, инцидент произошел в последний день ее пребывания в доме. Кравиц уже собиралась уехать на работу, а ее мать должна была остаться еще на несколько дней. В какой-то момент Боне позвала дочь на помощь и сообщила, что змея по кличке Орфея сбежала и ускользнула в «маленькое отверстие» в ванной комнате.

Актриса попыталась достать змею змею самостоятельно, сняв выдвижные ящики у встроенной банкетки, но рептилия только углублялась в щель. Тогда семья вызвала на помощь управляющего домом, который принес с собой лом.

«Мы снесли плитку, поцарапали стены. В общем, разгромили ванную Тейлор», — призналась актриса.

Она добавила, что предложила оплатить ремонт и не сообщать хозяйке до завершения восстановительных работ. Однако Свифт уже все знала.

«Я помню, как позвонила ей и сказала: „Слушай, я хотела с тобой кое о чем поговорить“. А она ответила: „Ты про то, что чуть не потеряла змею в доме и разгромила мне ванную?“» — рассказала Кравиц.

По данным издания, Зои Кравиц и Тейлор Свифт стали близкими подругами во время пандемии коронавируса в 2020 году. Тогда они вместе проводили много времени в Лондоне. Кравиц также посещала концерт Свифт в рамках ее мирового турне Eras в августе 2024 года.



