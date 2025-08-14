Shaman выступит в КНДР

Певец Shaman (Ярослав Дронов) выступит в Пхеньяне на концерте, посвященном 80-летию освобождения Корейского полуострова от японской оккупации, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу артиста.

Концерт состоится 15 августа. Ранее северокорейское информационное агентство ЦТАК сообщало, что Shaman вошел в состав российской делегации, которая уже прибыла в КНДР. Репертуар, с которым певец планирует выступить на концерте, на данный момент неизвестен.

Мой сын гей, а другой — священник Мы живем в Грузии, и религия помогла сыну принять своего брата. Но это было непросто Общество 10 минут чтения

Журналисты сообщают, что российскую делегацию возглавляет заместитель министра культуры России Андрей Малышев, также в ее состав вошли ансамбль песни и пляски российских ракетных войск «Красная звезда» и другие исполнители. ТАСС отмечает, что делегацию встречали сотрудники российского посольства и заместитель министра культуры КНДР Пак Кён Чхоль.

Также в КНДР прибыла делегация от Госдумы, сообщает ТАСС, ее возглавляет Вячеслав Володин. 15 августа отмечается годовщина освобождения Кореи от Японии, которое произошло на завершающем этапе Второй мировой войны в 1945 году.

Величайший обман в истории Лувра Музей купил тиару скифского царя за 1,8 миллиона евро. Спустя семь лет оказалось, что это подделка, которую изготовил ювелир из Одессы Криминал 9 минут чтения

В этот день по радио было передано обращение, зачитанное императором Японии Хирохито. В нем он объявил о капитуляции японских войск перед силами союзников. ТАСС сообщает, что СССР вступил в войну против Японии 9 августа, советские войска участвовали в освобождении северо-восточной части Китая, а также Корейского полуострова.

Ранее российские СМИ сообщали, что Shaman представит Россию на международном музыкальном конкурсе «Интервидение», который по задумке российских властей должен стать альтернативой «Евровидению». Конкурс пройдет 20 сентября 2025 года в Москве. Свое участие в «Интервидении» подтвердили представители около 20 стран, включая все государства-члены БРИКС. На сайте конкурса его история отсчитывается от 1963 года, тогда в Польше прошел фестиваль эстрадной песни, который организаторы называют «предшественником» текущего конкурса.