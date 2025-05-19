Shaman представит Россию на «Интервидении»

На международной музыкальном конкурсе «Интервидение», который по задумке российских властей должен стать альтернативой «Евровидению», Россию представит Ярослав Дронов, более известный под сценическим псевдонимом Shaman. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на программу «Пусть говорят» на Первом канале, в эфире которой было объявлено имя певца.

В феврале на вопрос о представителе России на «Интервидении» ТАСС отвечал специальный представитель Владимира Путина по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

«Я не рискну делать здесь какие-либо прогнозы. Можно посмотреть, кто сегодня в пятерке наиболее популярных исполнителей, я думаю, кто-то из них. Но окончательное решение будут принимать организаторы форума, среди которых находится и Первый канал», — сказал он тогда. Сам ТАСС в конце марта со ссылкой на источник писал, что представлять Россию на «Интервидении» будет Shaman.

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3 февраля Владимир Путин подписал указ о проведении международного музыкального конкурса «Интервидение-2025» на концертных площадках Москвы и Московской области. Председателем оргкомитета конкурса был назначен вице-премьер российского правительства Дмитрий Чернышенко. Как сообщал Швыдкой, конкурс «Интервидени-2025» пройдет в сентябре, а свое участие в нем подтвердили представители около 20 стран, включая все государства-члены БРИКС.

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Как уточняет ТАСС, песенный конкурс «Интервидение» проводился Международной организацией телевидения и радиовещания в 1960-1980-х годах по аналогии с «Евровидением», организатором которой выступал Европейский вещательный союз. Агентство отмечает, что тогда в «Интервидении» принимали участие не только СССР и близкие ему социалистические страны, но и такие государства, как Австрия, Бельгия, Испания, Канада, Нидерланды, Португалия и Финляндия.