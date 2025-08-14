EN
Компания стала платить сотрудникам за похудение и штрафовать за набор веса в Китае

2 минуты чтения 23:50 14 августа

Китайская компания Insta360, занимающаяся производством камер и стабилизаторов, запустила челлендж «Похудей и заработай денег» для своих сотрудников. Он стал популярным в китайской соцсети Weibo и собрал более шести с половиной миллионов просмотров, обратил внимание City News Service.

По данным издания, правила челленджа предусматривают выплаты по 500 юаней (около 70 долларов) за похудение на 500 грамм и штрафы по 800 юаней (около 110 долларов) за набор такого же количества веса.

City News Service пишет, что штрафные санкции пока ни к кому не применяли. К челленджу присоединились 99 сотрудников, которые на всех сбросили 950 килограмм и заработали в общей сложности миллион юаней (почти 140 тысяч долларов).

Insta360 утверждает, что инициатива направлена на популяризацию здорового образа жизни и поощрение сотрудников относиться к жизни и работе с позитивом. Многие пользователи соцсетей написали, что хотели бы, чтобы их работодатели тоже устроили подобный челлендж.

Издание отмечает, что то не первый подобный случай. Так, в феврале этого года компания Wonderlab, которая производит пищевые добавки в провинции Гуандун, провела месячный конкурс по снижению веса. 224 сотрудника компании сбросили на всех около 750 килограмм и заработали 171 тысячу юаней (23 тысячи долларов).

Рекордсменом оказался сотрудник, который похудел на 16,4 килограмма — City News Service не уточняет, произошло ли это в течение месяца или за более долгий период, — и заработал более семи с половиной тысяч юаней (более тысячи долларов).

В то же время эксперты призвали компании и их работников к осторожности, отметив, что работодателям нужно защищать персональные данные и не создавать дополнительный стресс для сотрудников, связанный, например, со штрафами за набор веса.

Я похоронил своего девятилетнего сына
