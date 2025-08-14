Опубликован список лучших городов мира для зумеров

Мнение зумеров об идеальных условиях жизни в городах отличаются от точки зрения представлений других поколений, поскольку они уделяют больше внимания ночным развлечениям, доступности городской среды и возможности завести новые знакомства, отмечает CNN со ссылкой на данные опроса Time Out.

Первое место среди лучших городов мира, по мнению зумеров, занимает таиландская столица Бангкок. 84% опрошенных среди молодых людей отметили, что чувствуют себя здесь счастливыми, 71% респондентов считают этот город бюджетным. Также зумеры отметили, что здесь легко знакомиться с людьми.

Автора мирового бестселлера обвинили в мошенничестве История о том, как они со смертельно больным мужем стали бездомными, оказалась выдумкой. Но по ней уже сняли фильм с голливудскими звездами Мир 11 минут чтения

На второй строчке расположился австралийский Мельбурн, 96% респондентов отметили его художественную и культурную жизнь. 91% опрошенных назвали качество жизни в этом городе «хорошим» или «потрясающим», большинство зумеров также посчитали его разнообразным и инклюзивным местом.

Замкнул тройку лучших городов южноафриканский Кейптаун. Зумеры оценили его красоту, недорогие ночные развлечения, а также «интересность» для жизни. Time Out отмечает, что Кейптаун стал лучшим городом мира при учете ответов представителей всех поколений — в тройке также оказались Бангкок и Нью-Йорк.

В списке зумеров Нью-Йорк занял только четвертое место. Он привлек молодых людей удобствами для пеших прогулок и ночными развлечениями. Пятое место досталось Копенгагену — более половины опрошенных зумеров посчитали, что здесь легко найти романтического партнера.

Величайший обман в истории Лувра Музей купил тиару скифского царя за 1,8 миллиона евро. Спустя семь лет оказалось, что это подделка, которую изготовил ювелир из Одессы Криминал 9 минут чтения

Барселона, занявшая шестое место, понравилась зумерам из-за своей разнообразности и инклюзивности. Британский Эдинбург, расположившийся на седьмой строчке, отмечен ими как город с большим количеством зеленых зон и природных пространств. Мехико оказался на восьмом месте, при этом показатель доступности жизни здесь второй по значению после Бангкока.

Замыкают топ-10 Лондон и Шанхай. Британскую столицу зумеры полюбили из-за легкого доступа к культуре и искусству, китайский мегаполис — за общую удовлетворенность жизнью и доступность общественного транспорта.