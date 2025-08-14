EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Опубликован список лучших городов мира для зумеров

2 минуты чтения 17:07

Мнение зумеров об идеальных условиях жизни в городах отличаются от точки зрения представлений других поколений, поскольку они уделяют больше внимания ночным развлечениям, доступности городской среды и возможности завести новые знакомства, отмечает CNN со ссылкой на данные опроса Time Out.

Первое место среди лучших городов мира, по мнению зумеров, занимает таиландская столица Бангкок. 84% опрошенных среди молодых людей отметили, что чувствуют себя здесь счастливыми, 71% респондентов считают этот город бюджетным. Также зумеры отметили, что здесь легко знакомиться с людьми.

Автора мирового бестселлера обвинили в мошенничестве
Автора мирового бестселлера обвинили в мошенничестве
История о том, как они со смертельно больным мужем стали бездомными, оказалась выдумкой. Но по ней уже сняли фильм с голливудскими звездами
Мир11 минут чтения

На второй строчке расположился австралийский Мельбурн, 96% респондентов отметили его художественную и культурную жизнь. 91% опрошенных назвали качество жизни в этом городе «хорошим» или «потрясающим», большинство зумеров также посчитали его разнообразным и инклюзивным местом.

Замкнул тройку лучших городов южноафриканский Кейптаун. Зумеры оценили его красоту, недорогие ночные развлечения, а также «интересность» для жизни. Time Out отмечает, что Кейптаун стал лучшим городом мира при учете ответов представителей всех поколений — в тройке также оказались Бангкок и Нью-Йорк.

В списке зумеров Нью-Йорк занял только четвертое место. Он привлек молодых людей удобствами для пеших прогулок и ночными развлечениями. Пятое место досталось Копенгагену — более половины опрошенных зумеров посчитали, что здесь легко найти романтического партнера.

Величайший обман в истории Лувра
Величайший обман в истории Лувра
Музей купил тиару скифского царя за 1,8 миллиона евро. Спустя семь лет оказалось, что это подделка, которую изготовил ювелир из Одессы
Криминал9 минут чтения

Барселона, занявшая шестое место, понравилась зумерам из-за своей разнообразности и инклюзивности. Британский Эдинбург, расположившийся на седьмой строчке, отмечен ими как город с большим количеством зеленых зон и природных пространств. Мехико оказался на восьмом месте, при этом показатель доступности жизни здесь второй по значению после Бангкока.

Замыкают топ-10 Лондон и Шанхай. Британскую столицу зумеры полюбили из-за легкого доступа к культуре и искусству, китайский мегаполис — за общую удовлетворенность жизнью и доступность общественного транспорта.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Мой сын гей, а другой — священник
Общество
Мой сын гей, а другой — священник
Мы живем в Грузии, и религия помогла сыну принять своего брата. Но это было непросто
00:01
Величайший обман в истории Лувра
Криминал
Величайший обман в истории Лувра
Музей купил тиару скифского царя за 1,8 миллиона евро. Спустя семь лет оказалось, что это подделка, которую изготовил ювелир из Одессы
00:01 13 августа
Российская сталь оказалась никому не нужна
Экономика
Российская сталь оказалась никому не нужна
Одна из крупнейших отраслей России тонет в убытках. Виноваты Китай, сильный рубль и жадность правительства
00:01 12 августа
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Общество
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Пытались перейти границу 13 раз и потратили на переезд около двух миллионов рублей
00:01 11 августа
«Покажешь дорогу?»
Криминал
«Покажешь дорогу?»
Во Франции и Бельгии много лет пропадали молодые девушки. Раскрыть их исчезновения помогла 13-летняя девочка, которая сама едва не стала жертвой
17:00 10 августа
Фальшивый исламский матриархат
Мир
Фальшивый исламский матриархат
Это единственный в мире народ, где мужчина считается слугой женщины и ходит покрытым. В чем подвох?
00:01 10 августа

Самое читаемое

Самые большие змеи в мире
Мир
Самые большие змеи в мире
Эти гиганты способны проглотить человека целиком, убить одним укусом и охотиться командой
17:00 19 июля
Горящие новости
Эксперт назвала лучшие женские духи
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Медсестра из Швеции летает на работу в США ради высокой зарплаты
Кремль анонсировал заявление Путина
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
Мужчину насмерть затянуло в аппарат МРТ
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Двухлетний ребенок загрыз кобру до смерти
Кыргызстан запретил порно
Я похоронил своего девятилетнего сына
Общество
Я похоронил своего девятилетнего сына
Это было невыносимо, и мы ничего не могли сделать. Теперь я учусь жить дальше и веду об этом блог
10 октября 2024
Мать нашла убийц дочери по ее дневнику
Криминал
Мать нашла убийц дочери по ее дневнику
Она отнесла записи в полицию и позвонила мужчине, который задушил ее ребенка и выкинул тело в реку
00:01 20 июля
Я работаю учителем математики в США
Общество
Я работаю учителем математики в США
В Москве меня вынудили уволиться из-за ориентации. Я переехал в Америку и наконец могу не прятаться
00:01 21 июля
Горящие новости
Эксперт назвала лучшие женские духи
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Медсестра из Швеции летает на работу в США ради высокой зарплаты
Кремль анонсировал заявление Путина
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
Мужчину насмерть затянуло в аппарат МРТ
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Двухлетний ребенок загрыз кобру до смерти
Кыргызстан запретил порно
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования