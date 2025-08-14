В школах начали запускать курсы по базовым телефонным навыкам

В британских школах появились курсы по «базовым навыкам телефонного общения», чтобы помочь подросткам преодолеть страх звонков и успешно пройти процесс поступления в университеты. Об этом пишет Independent.

По данным издания, занятия проходят в преддверии дня оглашения результатов экзаменов A-level — важных выпускных экзаменов, от которых зависит поступление в высшие учебные заведения Великобритании.

Исследования показывают, что зумеры (представителя поколения Z), которые выросли в эпоху цифровых технологий, зачастую испытывает серьезный страх перед реальными телефонными разговорами. Почти четверть молодых людей в возрасте от 18 до 34 лет признались, что никогда не отвечают на звонки.

В связи с этим британские школы запустили курсы, где подростков учат не только техническим аспектам звонка, но и тому, как вести диалог с приемной комиссией университетов — UCAS. Это особенно важно в период «clearing» — дополнительного набора студентов на оставшиеся места, отмечает издание.

Сообщается, что на мастер-классах выпускников учат использовать вежливое и профессиональное приветствие — «Здравствуйте» вместо «Эй, не спишь?», четко формулировать цель звонка — «Я звоню, чтобы обсудить возможные варианты», а не «А ты как?», а также аргументированно обсуждать условия поступления, избегая разговорного сленга и неформальных выражений — например сказать: «Я хотел бы обсудить свое предложение» вместо «Что ты имеешь в виду?».

Согласно исследованию, на которое ссылается Independent, почти две трети жителей Великобритании страдают от так называемой «телефобии» — страха телефонных звонков. Издание связывает это состояние с изменениями в способах общения и растущей социальной изоляцией в цифровую эпоху.

Отмечается, что молодежь проводит в онлайне больше времени, чем любые другие возрастные группы, что способствует повышенному уровню тревожности. При этом молодые люди зачастую лишены практики живого общения из-за чего справляться с последствиями неудачных результатов на экзаменах им гораздо сложнее.



