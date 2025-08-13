EN
Мужчина отказался от эвтаназии после прощальных ужинов с незнакомцами

18:09

Художник Джозеф Авуа-Дарко, страдающий биполярным расстройством, передумал проходить процедуру эвтаназии после того, как провел 150 прощальных ужинов с незнакомцами и нашел свою любовь. Его историю рассказал The New York Times.

В начале декабря 28-летний художник из Ганы опубликовал в инстаграме видеобращение, в котором в слезах рассказал, что страдает от биполярного расстройства. Прекратить свои страдания мужчина решил с помощью процедуры эвтаназии, ради которой отправился в Нидерланды.

Эвтаназия — это досрочное прекращение жизни человека с целью прекращения его страданий. Она разрешена не во всех странах и имеет строгие юридические и медицинские критерии. Например, в Нидерландах, Бельгии, Канаде и Испании действуют законы, позволяющие ее проводить при подтвержденных неизлечимых страданиях и согласии пациента. В других странах, включая Россию, эвтаназия запрещена, а большинство населения выступает против ее легализации.

Свое видеообращение Авуа-Дарко начал со слов «Я просто так устал». Затем художник сообщил, что отправляется в Нидерланды, чтобы «легально прекратить свою жизнь». Спустя три дня он опубликовал необычный пост, в котором объявил о запуске проекта «The Last Supper Project» (проект «Последний ужин») и пригласил всех желающих принять в нем участие. Чтобы присоединиться, достаточно было перейти по ссылке в шапке профиля и выбрать желаемую дату ужина, на который пригласили бы художника.

«Вместе с людьми мне снова хочется найти смысл жизни и сделать это пока у меня еще есть время», — написал он в посте.

Люди откликнулись, и за полгода художник посетил более уже 150 ужинов в разных странах Европы, в том числе в Нидерландах, Германии, Испании и Франции. Своими впечатлениями от встреч он делится в инстаграме и в рассылке на Substack. Авуа-Дарко рассказывает о своих собеседниках и их жизненном пути, демонстрирует блюда и процесс приготовления, делится рецептами и музыкальными плейлистами.

В конце июля жизнь художника приняла неожиданный поворот: он сделал предложение человеку, в которого «влюбился с первого взгляда на последнем ужине». По его словам, любовь излечила его от всякого интереса к медицинской эвтаназии. «Я встретил человека, который сделал идею остаться более приемлемой, чем идею уйти», — рассказал он.

В инстаграме мнения подписчиков художника разделились. Одни радовались за Авуа-Дарко и поддерживали его решение жить дальше, другие выражали скепсис и сомнение в поспешности его выбора.

