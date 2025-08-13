EN
Мир

Экстремальная жара стала нормой в Европе

2 минуты чтения 13:58

Экстремальная жара стала нормой в странах Европы, из-за этого жители континента начали активно интересоваться кондиционерами, пишет Bloomberg.

Этот прибор ранее считался пришедшим из американской культуры излишеством, а необходимым был лишь в регионе Средиземноморья. Сейчас его готовы устанавливать даже в тех странах, где он долгое время воспринимался в качестве роскоши. Но Европа может оказаться к этому не готова.

Электросети многих стран ЕС не рассчитаны на повышенное энергопотребление, связанное с широким распространением кондиционеров, пишут журналисты. В жаркие дни спрос на электроэнергию может превышать ресурс возобновляемых источников — европейские правительства вынуждены искать способ обеспечить комфорт своему населению, не увеличивая выбросы в атмосферу и не провоцируя отключения электричества.

Ранее системы кондиционирования широко использовали только в самых жарких регионах Испании и Италии, но сейчас их приходится устанавливать даже в северных странах, например, в Великобритании и Нидерландах. Закупки бытовых кондиционеров в Европе выросли вдвое с 2010 года, продажи бьют рекорды в Германии и Австрии, а компания Samsung увеличила бюджет на обучение специалистов по установке кондиционеров в Европе на 10%, пишет Bloomberg.

Часто проблему с обеспечением электричеством вызывают потребительские предпочтения — люди выбирают небольшие портативные кондиционеры, которые демонстрируют сравнительно невысокие показатели энергоэффективности.

Еще одной сложностью является необходимость модернизации старого жилищного фонда. Ранее дома проектировались так, чтобы сохранять тепло — это было преимуществом зимой, но стало большой проблемой из-за текущих температур летом. Устанавливать кондиционеры сложно в густонаселенных районах — для конденсаторных установок не хватает места, а наличие большого их количества в одном месте только увеличивает температуру.

Кроме того, кондиционеры сами выделяют тепло — во включенном состоянии они могут нагревать воздух после полуночи. Но даже с этими недостатками кондиционеры становятся популярными среди европейцев, особенно у молодежи. Люди воспринимают отсутствие кондиционера в качестве фактора риска для своего здоровья.

