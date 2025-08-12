EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Названо достаточное для продления жизни время быстрой ходьбы

2 минуты чтения 14:35

Американские медики выяснили, что 15 минут быстрой ходьбы каждый день позволяют серьезно улучшить здоровье и продлить жизнь, пишет CNN. Исследование основано на опросах почти 85 тысяч пациентов, которые исследователи проводили с 2002 по 2022 год в 12 юго-восточных штатах США.

Ранее ученые уже знали, что более быстрая ходьба полезнее медленной, рассказал соавтор исследования Вэй Чжэн. Однако, по его словам, «не так много» исследований о том, сколько времени нужно тратить на это упражнение.

Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Пытались перейти границу 13 раз и потратили на переезд около двух миллионов рублей
Общество12 минут чтения

Согласно исследованию, если заниматься быстрой ходьбой не менее 15 минут в день, риск преждевременной смерти снижается почти на 20% . При этом медленная ходьба в течение трех часов в день снижает вероятность преждевременной смерти только на 4%.

В июле австралийские ученые выяснили, что для существенного улучшения здоровья достаточно проходить семь тысяч шагов в день, а не 10 тысяч, как сказано во многих популярных рекомендациях. По их данным, у людей, которые проходят по семь тысяч шагов ежедневно риск сердечно-сосудистых заболеваний снижается на 25% по сравнению с теми, кто делает две тысячи шагов. Также риск возникновения рака снижается на 6%, деменции — на 38%, а депрессии — на 22%.

Российская сталь оказалась никому не нужна
Российская сталь оказалась никому не нужна
Одна из крупнейших отраслей России тонет в убытках. Виноваты Китай, сильный рубль и жадность правительства
Экономика15 минут чтения

Ранее международная группа ученых сообщила, что быстрая ходьба связана с пониженным риском аритмии. Медики проанализировали данные о здоровье 420 тысяч пациентов и обнаружили, что в течение 13 лет у половины из них развилась та или иная форма аритмии.

У тех, кто ходил быстро, вероятность развития аритмии была на 43% ниже, со средней скоростью — на 35%. Медленной скоростью авторы исследования считали скорость ниже 4,8 километра в час, а быстрой — выше 6,4 километра в час.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Российская сталь оказалась никому не нужна
Экономика
Российская сталь оказалась никому не нужна
Одна из крупнейших отраслей России тонет в убытках. Виноваты Китай, сильный рубль и жадность правительства
00:01
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Общество
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Пытались перейти границу 13 раз и потратили на переезд около двух миллионов рублей
00:01 11 августа
«Покажешь дорогу?»
Криминал
«Покажешь дорогу?»
Во Франции и Бельгии много лет пропадали молодые девушки. Раскрыть их исчезновения помогла 13-летняя девочка, которая сама едва не стала жертвой
17:00 10 августа
Фальшивый исламский матриархат
Мир
Фальшивый исламский матриархат
Это единственный в мире народ, где мужчина считается слугой женщины и ходит покрытым. В чем подвох?
00:01 10 августа
Автора мирового бестселлера обвинили в мошенничестве
Мир
Автора мирового бестселлера обвинили в мошенничестве
История о том, как они со смертельно больным мужем стали бездомными, оказалась выдумкой. Но по ней уже сняли фильм с голливудскими звездами
17:00 9 августа
Эти виды спорта больше всего продлевают жизнь
Общество
Эти виды спорта больше всего продлевают жизнь
Две-три тренировки в неделю могут прибавить почти 10 лет. Футбол, теннис и бег — что оказалось эффективнее?
00:01 9 августа
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования