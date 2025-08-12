Названо достаточное для продления жизни время быстрой ходьбы

Американские медики выяснили, что 15 минут быстрой ходьбы каждый день позволяют серьезно улучшить здоровье и продлить жизнь, пишет CNN. Исследование основано на опросах почти 85 тысяч пациентов, которые исследователи проводили с 2002 по 2022 год в 12 юго-восточных штатах США.

Ранее ученые уже знали, что более быстрая ходьба полезнее медленной, рассказал соавтор исследования Вэй Чжэн. Однако, по его словам, «не так много» исследований о том, сколько времени нужно тратить на это упражнение.

Согласно исследованию, если заниматься быстрой ходьбой не менее 15 минут в день, риск преждевременной смерти снижается почти на 20% . При этом медленная ходьба в течение трех часов в день снижает вероятность преждевременной смерти только на 4%.

В июле австралийские ученые выяснили, что для существенного улучшения здоровья достаточно проходить семь тысяч шагов в день, а не 10 тысяч, как сказано во многих популярных рекомендациях. По их данным, у людей, которые проходят по семь тысяч шагов ежедневно риск сердечно-сосудистых заболеваний снижается на 25% по сравнению с теми, кто делает две тысячи шагов. Также риск возникновения рака снижается на 6%, деменции — на 38%, а депрессии — на 22%.

Ранее международная группа ученых сообщила, что быстрая ходьба связана с пониженным риском аритмии. Медики проанализировали данные о здоровье 420 тысяч пациентов и обнаружили, что в течение 13 лет у половины из них развилась та или иная форма аритмии.

У тех, кто ходил быстро, вероятность развития аритмии была на 43% ниже, со средней скоростью — на 35%. Медленной скоростью авторы исследования считали скорость ниже 4,8 километра в час, а быстрой — выше 6,4 километра в час.