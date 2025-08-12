Власти разрешат молодым украинцам покидать страну

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству и военному командованию упростить выезд за границу для украинцев в возрасте до 22 лет. Видео выступления Зеленского на пресс-конференции опубликовал канал «Страна».

«В настоящее время есть ограничения до 18 лет, я предлагаю повысить до 22 лет, чтобы не было ограничений при пересечении [границы]», — заявил Зеленский. По его словам, это поможет молодым украинцам «сохранить связи с Украиной и реализоваться в обучении в Украине».

В ответ на предложение Зеленского зал начал аплодировать, после чего Зеленский пошутил: «Вы еще не знаете, как будет».

С 31 июля украинские власти разрешили служить по контракту людям старше 60 лет. Контракты для пожилых людей отличаются от обычных: они заключаются на один год с возможностью продления. Первые два месяца считаются испытательным сроком, в течение которого контракт можно расторгнуть.

В апреле Зеленский подписал указ о снижении нижней границы призывного возраста с 27 до 25 лет. Сейчас на службу в украинской армии могут быть призваны мужчины от 25 до 60 лет.

Из-за мобилизации и военного положения, которые Украина ввела из-за российского вторжения, многие мужчины от 25 до 60 лет не могут покидать страну. Исключение предусмотрено, например, для мужчин с инвалидностью, для тех, кто сопровождает родителей с инвалидностью I или II группы, а также отцов или опекунов трех и более детей.

Также выезд за границу разрешен студентам украинских вузов для обучения в течение одного семестра. При этом для участие в программе обмена нужно пройти конкурсный отбор.