Тейлор Свифт удивила фанатов анонсом нового альбома

Американская певица Тейлор Свифт объявила о скором выходе своего нового, уже 12-го студийного альбома The Life of a Showgirl. Это произошло в ночь на 12 августа ровно в 12:12, после серии намеков и загадочных постов в соцсетях, сообщает The Guardian.

По информации издания, за несколько часов до анонса на официальном сайте певицы появился обратный отсчет, а оформление сменилось на сверкающе-оранжевое. В официальном инстаграм-аккаунте Taylor Nation были опубликованы 12 фотографий, сделанных во время ее мирового тура Eras Tour, с подписью: «Думаем о том, как она сказала: “Увидимся в следующей эре…”».

Также было объявлено, что 14 августа Свифт появится в подкасте New Heights, его ведет бойфренд Свифт — игрок Национальной футбольной лиги Трэвис Келси. Позже в соцсетях появился отрывок записи, на котором певица достает из чемодана с ее инициалами виниловую пластинку. «Это мой новый альбом The Life of a Showgirl», — комментирует она, при этом обложка пластинки намеренно «заблюрена». После полуночи сайт Тейлор Свифт на короткое время перестал работать, а затем вновь открылся, но уже с минимальной информацией о релизе. Дата выхода альбома официально не названа. Однако на сайте указано, что пластинка будет отправлена покупателям до 13 октября.

Как пишет The Guardian, 35-летняя Тейлор Свифт считается одной из самых коммерчески успешных артисток в мире. Она продала около 200 миллионов пластинок и установила рекорд по числу альбомов № 1 в США среди женщин. Во время мирового тура Eras Tour она собрала более миллиарда долларов — это рекорд в музыкальной индустрии. По данным Forbes, в отдельные дни гастролей доход Свифт составлял 10-13 миллионов долларов за вечер. А последний альбом певицы — The Tortured Poets Department (2024) — установил рекорд Spotify, собрав 300 миллионов прослушиваний за сутки и миллиард — за пять дней.

В мае стало известно, что Тейлор Свифт выкупила права на свои первые альбомы, которые в 2019 году были проданы без ее согласия вместе с лейблом музыкальному менеджеру Скутеру Брауну. Позже он перепродал права на песни Свифт инвестиционному фонду из Лос-Анджелеса. По условиям продажи Браун должен был получать прибыль от песен в течение многих лет.