Десятки украинцев и беларусов выдворят после беспорядков на польском концерте Макса Коржа

2 минуты чтения 16:10

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что против 63 человек, задержанных во время беспорядков на концерте беларусского рэпера Макса Коржа, начат процесс по их выдворению из страны. Об этом сообщает государственное информагентство PAP.

«Только что я получил информацию о том, что в отношении 63 человек возбуждены уголовные дела с требованием покинуть страну. Они будут вынуждены покинуть страну либо добровольно, либо под давлением», — заявил глава польского правительства. Он уточнил, что фигурантами дел о выдворении стали 57 граждан Украины и шестеро граждан Беларуси.

Концерт Коржа прошел на Национальном стадионе в Варшаве в субботу 9 августа. Польское издание «Вот Так» отмечает, что он стал первым русскоязычным исполнителем, который выступил на стадионе, построенном к Чемпионату Европы по футболу 2012 года, который проходил в Польше и Украине. По данным издания, во время концертов стадион вмещает до 73 тысяч зрителей.

В понедельник польская полиция заявила, что задержала во время концерта 109 человек за различные правонарушения и преступления. Участникам концерта вменили столкновения с охранниками, хранение наркотиков, хранение и пронос пиротехники, проникновение на частную территорию. 50 человек были оштрафованы на общую сумму 11 450 злотых (около 3128 долларов).

По данным «Вот Так», один из зрителей во время концерта достал из трусов черно-красный флаг Украинской повстанческой армии (УПА).и начал скандировать лозунг: «Слава Украине! Героям слава!» Издание поясняет, что в Польше распространено «крайне негативное» отношение к УПА, так как это формирование обвиняют в убийствах десятков тысяч поляков в ходе Волынской резни в 1943-1944 годах.

На видео с флагом УПА отреагировал депутат польского Сейма Дариуш Матецки, который обратился в прокуратуру. В польской полиции позднее сообщили, что расследуют это происшествие.

Туск в сегодняшнем заявлении подчеркнул, что этот инцидент не должен «разжигать антиукраинские настроения». При этом он призвал украинские власти обеспечить, чтобы украинцы не делали антипольские жесты.

В прошлом году беларусские телеграм-каналы, связанные с силовиками, сообщили, что Корж покинул страну после приглашения в милицию «для беседы» из-за его участия в беларусских протестах 2020 года. После начала полномасштабного российского вторжения в Украину рэпер отменил свои концерты в России.

