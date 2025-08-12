Северное полушарие ждет пик звездопада

В ночь с 12 на 13 августа в небе можно будет наблюдать пик одного из самых красивых метеорных потоков года — Персеиды. Звездопад будет виден жителям стран Северного полушария, пишет The Guardian. В столице России, как заявили в Московском планетарии, пик активности придется на 23:00. В зените можно будет наблюдать до 100 метеоров в час — примерно 1–2 в минуту.

Британская газета напоминает природу этого явления — звездопад возникает, когда Земля проходит через облако пылевых частиц, оставленных древней кометой Свифта — Туттля. Ее возраст оценивается более чем в пять миллиардов лет. Эти частицы сгорают в атмосфере, создавая так называемый «звездный дождь». Поток наблюдается ежегодно с конца июля и до второй половины августа, а его название связано с тем, что его радиант — точка, откуда, кажется, исходят метеоры — находится в созвездии Персея, поясняет The Guardian.

«Поскольку мы из года в год движемся по одной и той же орбите вокруг Солнца, мы снова и снова сталкиваемся с этим облаком в одно и то же время и под тем же углом, — объяснил астроном Королевской обсерватории в Гринвиче Эд Блумер.

Британец идет вокруг света пешком уже 27 лет Он переплыл Каспийское море, а Роман Абрамович вытащил его из российской тюрьмы. До конца маршрута ему осталось около 3000 километров Мир 7 минут чтения

В этом году условия для наблюдения в Москве будут неидеальными. Это связано с тем, что Луна, недавно миновавшая полнолуние, взойдет после 21:00 и своим светом будет мешать видеть более слабые метеоры. Астрономы рекомендуют выбирать темные места вдали от городской засветки и наслаждаться зрелищем. Они напоминают, что отдельные метеоры могут быть видны лишь долю секунды.

Во многих странах специально организуют мероприятия для наблюдения за Персеидами. Так, в американском Техасе тематические вечеринки в этом году пройдут в национальных парках вроде Enchanted Rock и Choke Canyon. В Калифорнии культурно‑научный центр Chabot Space & Science Center и Lawrence Hall of Science устраивают публичные наблюдения, а в Joshua Tree собираются создать атмосферу «звездного бала» для жителей и гостей округа. В Португалии замок Палерне решили сделать площадкой для астрономической ночи и приглашают туда желающих смотреть на звездопад.

