«Налог на одиночество» заставляет людей оставаться в несчастливых отношениях

2 минуты чтения 17:54

Каждый пятый житель Великобритании в возрасте от 18 до 40 лет выбирает совместную жизнь с партнером ради того, чтобы уменьшить свои расходы. Об этом сообщает The Independent со ссылкой на опрос американской компании по маркетинговым исследованиям Opinium.

Генеральный директор заказавшей опрос финансовой компании OneFamily Джим Ислам предположил, что некоторым людям приходится оставаться в несчастливых отношениях ради экономической выгоды. «Это налог на одиночество, который усугубляется растущими расходами на оплату счетов. Финансовая независимость крайне важна, поскольку она дает свободу. О ней нужно рассказывать в школах, как и о хороших привычках сбережения», — подчеркнул глава OneFamily.

Эти виды спорта больше всего продлевают жизнь
Эти виды спорта больше всего продлевают жизнь
Две-три тренировки в неделю могут прибавить почти 10 лет. Футбол, теннис и бег — что оказалось эффективнее?
Общество10 минут чтения

Согласно исследованию, 21% молодых британцев называют экономическую выгоду главной причиной, по которой они остаются в отношениях. Также опрос трех тысяч человек из разных регионов Великобритании показал, что почти у трети одиноких британцев (29%) нет финансовой «подушки безопасности». При этом среди состоящих в отношениях респондентов накоплений на непредвиденные расходы нет только у каждого шестого (16%).

Одинокие британцы в среднем откладывают 301 фунт стерлингов в месяц (около 400 долларов), а состоящие в паре — в два раза больше, 609 фунтов или 816 долларов.

Самый богатый должник в мире
Самый богатый должник в мире
Госдолг США приближается к критической отметке и угрожает всем странам мира. Все правда очень плохо?
Экономика15 минут чтения

По данным исследования портала Superjob, россияне с более высоким уровнем дохода меньше боятся одиночества. При доходе выше 100 тысяч рублей одиночество беспокоит четверть опрошенных, а среди россиян с зарплатой до 50 тысяч таких уже 35%.

Представители поколения Z (родившиеся с 1996 по 2012 годы) чувствуют себя наиболее одинокими, показал опрос литературной платформы «Литнет» и приложения для знакомств Mamba. 43% зумеров ответили, что чувствуют себя одинокими ежедневно — это самый большой показатель среди других поколений россиян.

