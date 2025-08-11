Стая медуз остановила работу атомной электростанции

Атомная электростанция «Гравлин» на севере Франции в регионе Нор остановила свою работу накануне вечером из-за большого количества медуз, которые проникли в систему охлаждения. Об этом сообщают Reuters и The Guardian со ссылкой на энергетическую компанию EDF.

По их данным, всего были остановлены четыре реактора: три из них прекратили работу автоматически после того, как фильтрующие барабаны насосных станций оказались заполнены «огромным и непредсказуемым» скоплением медуз. Вскоре был остановлен еще один реактор.

Отмечается, что АЭС полностью приостановила работу, поскольку два оставшихся блока тоже отключили для проведения технического обслуживания. По словам неназванного источника Reuters, фильтрующие насосы не повреждены. Специалисты должны их очистить и после перезапустить реакторы. В EDF заявили, что случившееся не повлияло на безопасность самой станции, а также ее персонала и окружающей среды.

Эксперты объяснили скопление медуз в системе охлаждения глобальным потеплением. «Медузы размножаются быстрее, когда вода теплее, и поскольку такие районы, как Северное море, становятся теплее, период размножения становится все дольше и дольше», — рассказал Дерек Райт, консультант по морской биологии Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Как пишет Reuters, в последние годы между крупными городами Дюнкерк и Кале, где расположена АЭС «Гравлин», наблюдается увеличение числа медуз, в том числе инвазивных видов — так называют медуз, которых случайно или специально привезли из другого региона.

«Медузы могут путешествовать на танкерах, попадая в балластные резервуары судов в одном порту и оказываясь в водах на другом конце земного шара», — добавил Райт.

«Гравлин» — одна из крупнейших атомных электростанций во Франции. Она охлаждается водой из канала, соединенного с Северным морем. Мощность шести ее энергоблоков составляет по 900 мегаватт каждый или 5,4 гигаватта в сумме.

