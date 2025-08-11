EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Изображение «самой уродливой» собаки мира разместят на банках пива

2 минуты чтения 12:15

В американском штате Калифорния прошел ежегодный конкурс «Самая уродливая собака мира», в 2025 году в нем победил пес Петуния — теперь ее изображение появится на лимитированной серии банок пива, сообщает The New York Times.

Организаторы конкурса проводят его, чтобы привлечь внимание людей к животным, которые нуждаются в любви и хозяевах. Его миссия — подчеркнуть «несовершенства, которые делают всех собак особенными и уникальными», отмечают журналисты.

Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Пытались перейти границу 13 раз и потратили на переезд около двух миллионов рублей
Общество12 минут чтения

Также владелец Петунии получит пять тысяч долларов, а сам пес появится в эфире одной из программ телеканала NBC 11 августа. Журналистам не удалось связаться с хозяйкой собаки, однако они рассказали историю ее жизни.

Петуния — бесшерстная помесь английского и французского бульдогов из штата Орегон, ей два года. Орегонские спасатели забрали ее с заднего двора заводчицы в Лас-Вегасе, собака нуждалась в экстренной медицинской помощи. Ее стерилизовали, а также сделали коррекцию удлиненного неба — из-за этого болезненного состояния каждый вдох давался собаке с трудом.

Автора мирового бестселлера обвинили в мошенничестве
Автора мирового бестселлера обвинили в мошенничестве
История о том, как они со смертельно больным мужем стали бездомными, оказалась выдумкой. Но по ней уже сняли фильм с голливудскими звездами
Мир11 минут чтения

Позже Петуния научилась гулять и доверять людям. Журналисты описывают собаку как «нежную душу, которая обожает других собак, кошек и людей». В конкурсе приняли участие 10 собак, организаторы сообщают, что его история длится уже более 50 лет. В месте проведения соревнования работают волонтеры, распространяющие информацию о животных, которых можно взять домой.

Ранее СМИ сообщали о похожем конкурсе в Великобритании. «Самая уродливая» собака Британии 2023 года, помесь мопса и китайской хохлатой по имени Пегги, получила приглашение сыграть в кино — она появилась в картине «Дэдпул и Росомаха» в роли Догпула, альтернативной версии Дэдпула. За эту роль Пегги получила британскую премию Fido Award, которая считается собачьим аналогом «Оскара».

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Общество
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Пытались перейти границу 13 раз и потратили на переезд около двух миллионов рублей
00:01
«Покажешь дорогу?»
Криминал
«Покажешь дорогу?»
Во Франции и Бельгии много лет пропадали молодые девушки. Раскрыть их исчезновения помогла 13-летняя девочка, которая сама едва не стала жертвой
17:00 10 августа
Фальшивый исламский матриархат
Мир
Фальшивый исламский матриархат
Это единственный в мире народ, где мужчина считается слугой женщины и ходит покрытым. В чем подвох?
00:01 10 августа
Автора мирового бестселлера обвинили в мошенничестве
Мир
Автора мирового бестселлера обвинили в мошенничестве
История о том, как они со смертельно больным мужем стали бездомными, оказалась выдумкой. Но по ней уже сняли фильм с голливудскими звездами
17:00 9 августа
Эти виды спорта больше всего продлевают жизнь
Общество
Эти виды спорта больше всего продлевают жизнь
Две-три тренировки в неделю могут прибавить почти 10 лет. Футбол, теннис и бег — что оказалось эффективнее?
00:01 9 августа
Я три года работала на вахте, и это не для женщин
Общество
Я три года работала на вахте, и это не для женщин
Мужчины не воспринимали меня всерьез, вели себя отвратительно и часто домогались. Но я получила бесценный опыт
00:01 8 августа

Самое читаемое

Самые большие змеи в мире
Мир
Самые большие змеи в мире
Эти гиганты способны проглотить человека целиком, убить одним укусом и охотиться командой
17:00 19 июля
Горящие новости
Эксперт назвала лучшие женские духи
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Европейские аэропорты начали отменять «правило ста миллилитров» в ручной клади
Медсестра из Швеции летает на работу в США ради высокой зарплаты
Кремль анонсировал заявление Путина
Мужчину насмерть затянуло в аппарат МРТ
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Психолог рассказал о привычках счастливых пар в будни
Я похоронил своего девятилетнего сына
Общество
Я похоронил своего девятилетнего сына
Это было невыносимо, и мы ничего не могли сделать. Теперь я учусь жить дальше и веду об этом блог
10 октября 2024
Мать нашла убийц дочери по ее дневнику
Криминал
Мать нашла убийц дочери по ее дневнику
Она отнесла записи в полицию и позвонила мужчине, который задушил ее ребенка и выкинул тело в реку
00:01 20 июля
Я работаю учителем математики в США
Общество
Я работаю учителем математики в США
В Москве меня вынудили уволиться из-за ориентации. Я переехал в Америку и наконец могу не прятаться
00:01 21 июля
Горящие новости
Эксперт назвала лучшие женские духи
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Европейские аэропорты начали отменять «правило ста миллилитров» в ручной клади
Медсестра из Швеции летает на работу в США ради высокой зарплаты
Кремль анонсировал заявление Путина
Мужчину насмерть затянуло в аппарат МРТ
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Психолог рассказал о привычках счастливых пар в будни
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования