Изображение «самой уродливой» собаки мира разместят на банках пива

В американском штате Калифорния прошел ежегодный конкурс «Самая уродливая собака мира», в 2025 году в нем победил пес Петуния — теперь ее изображение появится на лимитированной серии банок пива, сообщает The New York Times.

Организаторы конкурса проводят его, чтобы привлечь внимание людей к животным, которые нуждаются в любви и хозяевах. Его миссия — подчеркнуть «несовершенства, которые делают всех собак особенными и уникальными», отмечают журналисты.

Также владелец Петунии получит пять тысяч долларов, а сам пес появится в эфире одной из программ телеканала NBC 11 августа. Журналистам не удалось связаться с хозяйкой собаки, однако они рассказали историю ее жизни.

Петуния — бесшерстная помесь английского и французского бульдогов из штата Орегон, ей два года. Орегонские спасатели забрали ее с заднего двора заводчицы в Лас-Вегасе, собака нуждалась в экстренной медицинской помощи. Ее стерилизовали, а также сделали коррекцию удлиненного неба — из-за этого болезненного состояния каждый вдох давался собаке с трудом.

Позже Петуния научилась гулять и доверять людям. Журналисты описывают собаку как «нежную душу, которая обожает других собак, кошек и людей». В конкурсе приняли участие 10 собак, организаторы сообщают, что его история длится уже более 50 лет. В месте проведения соревнования работают волонтеры, распространяющие информацию о животных, которых можно взять домой.

Ранее СМИ сообщали о похожем конкурсе в Великобритании. «Самая уродливая» собака Британии 2023 года, помесь мопса и китайской хохлатой по имени Пегги, получила приглашение сыграть в кино — она появилась в картине «Дэдпул и Росомаха» в роли Догпула, альтернативной версии Дэдпула. За эту роль Пегги получила британскую премию Fido Award, которая считается собачьим аналогом «Оскара».