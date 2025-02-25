«Самой уродливой» собаке Великобритании вручили «Оскар»

Пятилетняя собака по имени Пегги получила британскую премию Fido Award, которая считается собачьим аналогом «Оскара». Об этом сообщается в инстаграме премии.

Пегги, которая является помесью мопса и китайской хохлатой, победила в номинации «Лучшая в мире» за съемки в фильме «Дэдпул и Росомаха», где она играла вместе Райаном Рейнольдсом и Хью Джекманом. В качестве приза Пегги получила ошейник.

Два года назад Пегги получила титул «Самой уродливой собаки» на национальном конкурсе Великобритании. А после этого ее пригласили сыграть в кино и она получила роль Догпула — это персонаж вселенной комиксов Marvel, который представляет собой альтернативную версию Дэдпула, являющуюся собакой. По сюжету собака стала жертвой косметической компании, оказалась на свалке, но смогла найти новый дом в цирке, а затем ее спас Дэдпул из другой вселенной.

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«Когда мы отправили ее фотографию на конкурс уродливых собак, я не думала, что она достигнет таких высот. Не было ощущения, что это станет настолько важным событием», — рассказала хозяйка Пегги Холли Миддлтон.

По ее словам, она не планирует отправлять портфолио Пегги для съемок в каких-либо других фильмах. Свое решение Миддлтон объяснила тем, что Пегги «прежде всего семейный питомец» и больше всего на свете она любить «обниматься на диване».