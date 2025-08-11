Безработные молодые люди платят компаниям за возможность притвориться их сотрудниками

Растущая безработица среди молодого поколения и общественное осуждение в Китае привели к росту популярности новой услуги. Безработные молодые люди сами платят компаниям за то, чтобы иметь возможность притвориться их сотрудниками, пишет Би-би-си.

По данным издания, проблемы, которые испытывает китайская экономика, привели к тому, что уровень безработицы среди молодого поколения превысил 14%. В условиях, когда настоящую работу найти чрезвычайно сложно, некоторые молодые китайцы предпочитают сами платить деньги, чтобы не сидеть дома.

Одним из них стал 30-летний Шуй Чжоу. Ранее он был владельцем собственного бизнеса в сфере общественного питания, однако тот обанкротился в 2024 году. В апреле 2025 года все еще безработный Чжоу начал платить 30 юаней (примерно 4,2 доллара США) за каждый день посещения импровизированного офиса компании Pretend To Work Company (Притворись, что работаешь) в городе Дунгуань, который расположен в 114 километрах к северу от Гонконга.

По его словам, в таком же режиме там «работают» еще пять человек. «Я чувствую себя очень счастливым. Как будто мы работаем вместе, как одна команда», — говорит Чжоу.

Как отмечает издание, подобные компании, предоставляющие своим клиентам возможность изображать трудоустроенных, стали появляться во многих крупных городах Китая, включая Шэньчжэнь, Шанхай, Нанкин, Ухань, Чэнду и Куньмин.

Как правило такие конторы выглядят как настоящие офисы. Там установлены компьютеры с доступом в интернет, есть переговорные комнаты и помещения для отдыха. Как пишет БИ-би-си, пользующиеся услугами таких компаний китайцы стараются проводить время в таких «офисах» с пользой. Там они занимаются поиском настоящей работы или пытаются запустить собственный стартап.

Стоимость одного дня «работы» в такой компании обычно составляет от 30 до 50 юаней (от четырех до семи долларов США), в которые входит бесплатный обед, закуски и напитки.

«Я продаю не рабочее место, а чувство собственного достоинства и возможность не быть бесполезным человеком», — сказал 30-летний владелец компании Pretend To Work Company в городе Дунгуань Фэйюй (имя изменено). По его словам, он сам стал безработным после того, как его предыдущий розничный бизнес закрылся во время пандемии коронавируса.