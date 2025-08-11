Мужчина берет с 6-летней дочери арендную плату ради ее финансовой грамотности

Житель Техаса Майкл Мэдден выложил в своем тиктоке ролик, в котором рассказал о методе обучения своей шестилетней дочери Роуз финансовой грамотности. На это обратил внимание журнал People.

Мэдден работает менеджером по работе с клиентами, и за время своей работы он обратил внимание, что многие взрослые часто испытывают трудности с финансовой грамотностью, поэтому он решил приучать к ней своих детей с раннего возраста.

Мужчина придумал таблицу домашних обязанностей для своей дочери Роуз, за выполнение которых она получает баллы. За каждые 25 баллов она получает по пять долларов, а если девочка набирает 30 баллов, ей полагается бонус — например, поход за мороженым.

При этом 20% от заработанной за месяц суммы Роуз отдает отцу в качестве платы за аренду и коммунальные услуги. Остальные деньги она может откладывать или тратить, следуя рекомендациям родителей.

«Я подумал, что если она собирается зарабатывать деньги, то ей также важно понять, что не все из них она может потратить. <…> Мы не забираем у нее деньги. Мы скорее показываем ей, что когда зарабатываешь, часть денег идет на твои нужды, а не на желания», — рассказал Мэдден.

По его словам, Роуз уже знает, что «электричество не бесплатное, и что нужно экономить, если хочешь купить что-то дорогое». Мужчина добавил, что его дочери нравится предложенная им схема, и она гордится тем, что зарабатывает деньги.

«Я надеюсь, что она поймет, что деньги не появляются из ниоткуда и предназначены не только для трат. Когда мы ходим по магазинам, если у нее нет денег, чтобы что-то купить, то это обычно останавливает ее от мысли: “О, я хочу это, я хочу то”», — отметил Мэдден.

По его словам, мужчина не ожидал, что его ролик найдет настолько широкий отклик в соцсетях. Мэдден добавил, что многие родители написали ему, что собираются ввести для своих детей похожие схемы, хотя нашлись и те, кто отрицательно отнесся к его идее. Сейчас у ролика Мэддена почти восемь миллионов просмотров и более пяти тысяч комментариев.