EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Мужчина берет с 6-летней дочери арендную плату ради ее финансовой грамотности

2 минуты чтения 18:42

Житель Техаса Майкл Мэдден выложил в своем тиктоке ролик, в котором рассказал о методе обучения своей шестилетней дочери Роуз финансовой грамотности. На это обратил внимание журнал People.

Мэдден работает менеджером по работе с клиентами, и за время своей работы он обратил внимание, что многие взрослые часто испытывают трудности с финансовой грамотностью, поэтому он решил приучать к ней своих детей с раннего возраста. 

Мужчина придумал таблицу домашних обязанностей для своей дочери Роуз, за выполнение которых она получает баллы. За каждые 25 баллов она получает по пять долларов, а если девочка набирает 30 баллов, ей полагается бонус — например, поход за мороженым.

Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Пытались перейти границу 13 раз и потратили на переезд около двух миллионов рублей
Общество12 минут чтения

При этом 20% от заработанной за месяц суммы Роуз отдает отцу в качестве платы за аренду и коммунальные услуги. Остальные деньги она может откладывать или тратить, следуя рекомендациям родителей.

«Я подумал, что если она собирается зарабатывать деньги, то ей также важно понять, что не все из них она может потратить. <…> Мы не забираем у нее деньги. Мы скорее показываем ей, что когда зарабатываешь, часть денег идет на твои нужды, а не на желания», — рассказал Мэдден.

По его словам, Роуз уже знает, что «электричество не бесплатное, и что нужно экономить, если хочешь купить что-то дорогое». Мужчина добавил, что его дочери нравится предложенная им схема, и она гордится тем, что зарабатывает деньги.

«Покажешь дорогу?»
«Покажешь дорогу?»
Во Франции и Бельгии много лет пропадали молодые девушки. Раскрыть их исчезновения помогла 13-летняя девочка, которая сама едва не стала жертвой
Криминал14 минут чтения

«Я надеюсь, что она поймет, что деньги не появляются из ниоткуда и предназначены не только для трат. Когда мы ходим по магазинам, если у нее нет денег, чтобы что-то купить, то это обычно останавливает ее от мысли: “О, я хочу это, я хочу то”», — отметил Мэдден.

По его словам, мужчина не ожидал, что его ролик найдет настолько широкий отклик в соцсетях. Мэдден добавил, что многие родители написали ему, что собираются ввести для своих детей похожие схемы, хотя нашлись и те, кто отрицательно отнесся к его идее. Сейчас у ролика Мэддена почти восемь миллионов просмотров и более пяти тысяч комментариев.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Общество
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Пытались перейти границу 13 раз и потратили на переезд около двух миллионов рублей
00:01
«Покажешь дорогу?»
Криминал
«Покажешь дорогу?»
Во Франции и Бельгии много лет пропадали молодые девушки. Раскрыть их исчезновения помогла 13-летняя девочка, которая сама едва не стала жертвой
17:00 10 августа
Фальшивый исламский матриархат
Мир
Фальшивый исламский матриархат
Это единственный в мире народ, где мужчина считается слугой женщины и ходит покрытым. В чем подвох?
00:01 10 августа
Автора мирового бестселлера обвинили в мошенничестве
Мир
Автора мирового бестселлера обвинили в мошенничестве
История о том, как они со смертельно больным мужем стали бездомными, оказалась выдумкой. Но по ней уже сняли фильм с голливудскими звездами
17:00 9 августа
Эти виды спорта больше всего продлевают жизнь
Общество
Эти виды спорта больше всего продлевают жизнь
Две-три тренировки в неделю могут прибавить почти 10 лет. Футбол, теннис и бег — что оказалось эффективнее?
00:01 9 августа
Я три года работала на вахте, и это не для женщин
Общество
Я три года работала на вахте, и это не для женщин
Мужчины не воспринимали меня всерьез, вели себя отвратительно и часто домогались. Но я получила бесценный опыт
00:01 8 августа

Самое читаемое

Самые большие змеи в мире
Мир
Самые большие змеи в мире
Эти гиганты способны проглотить человека целиком, убить одним укусом и охотиться командой
17:00 19 июля
Горящие новости
Эксперт назвала лучшие женские духи
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Европейские аэропорты начали отменять «правило ста миллилитров» в ручной клади
Медсестра из Швеции летает на работу в США ради высокой зарплаты
Кремль анонсировал заявление Путина
Мужчину насмерть затянуло в аппарат МРТ
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Психолог рассказал о привычках счастливых пар в будни
Я похоронил своего девятилетнего сына
Общество
Я похоронил своего девятилетнего сына
Это было невыносимо, и мы ничего не могли сделать. Теперь я учусь жить дальше и веду об этом блог
10 октября 2024
Мать нашла убийц дочери по ее дневнику
Криминал
Мать нашла убийц дочери по ее дневнику
Она отнесла записи в полицию и позвонила мужчине, который задушил ее ребенка и выкинул тело в реку
00:01 20 июля
Я работаю учителем математики в США
Общество
Я работаю учителем математики в США
В Москве меня вынудили уволиться из-за ориентации. Я переехал в Америку и наконец могу не прятаться
00:01 21 июля
Горящие новости
Эксперт назвала лучшие женские духи
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Европейские аэропорты начали отменять «правило ста миллилитров» в ручной клади
Медсестра из Швеции летает на работу в США ради высокой зарплаты
Кремль анонсировал заявление Путина
Мужчину насмерть затянуло в аппарат МРТ
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Психолог рассказал о привычках счастливых пар в будни
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования