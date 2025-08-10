EN
Пенсионер попал в психбольницу из-за советов ChatGPT 

2 минуты чтения 13:29

В США врачи принудительно поместили в психиатрическую больницу 60-летнего мужчину, который три месяца употреблял бромид вместо соли по совету ChatGPT. Отравление бромидом вызвало у пациента серьезные неврологические и психиатрические симптомы, включая паранойю и галлюцинации. Кейс был описан медиками Американской коллегии врачей и Американской кардиологической ассоциации и опубликован в журнале Annals of Internal Medicine.

Сообщается, что мужчина самостоятельно обратился в отделение токсикологии с жалобами на отравление. В проблемах со здоровьем пациент обвинял своего соседа. Врачи провели обследование и выявили у него нарушения электролитного баланса — повышенный уровень хлора в крови, пониженный уровень фосфатов и другие аномалии. При этом мужчина страдал от сильной жажды, но испытывал страх пить предложенную ему воду. 

Пациента поместили в палату, где в первые сутки у него усилились приступы паранойи, а также слуховые и зрительные галлюцинации. «Попытка побега привела к его принудительной госпитализации в психиатрическое отделение по причине тяжелого психического расстройства», — рассказали врачи.

После улучшения состояния мужчина рассказал, что хотел снизить потребление соли и по совету ChatGPT заменил ее на бромид, приобретенный в интернете. «К сожалению, у нас нет доступа к его переписке с ИИ, поэтому невозможно точно знать, какой ответ он получил, так как ответы формируются индивидуально на основе предыдущих запросов», — сказали медики. 

Врачи самостоятельно отправили запросы ChatGPT и подтвердили, что искусственный интеллект мог рекомендовать такую замену без предупреждения о рисках для здоровья. Через три недели мужчина выздоровел и был выписан из больницы.

Раньше бромид применяли в медицине, но отказались от него из-за токсичности при длительном использовании, отмечают врачи Университета Вашингтона. Сейчас это вещество встречается лишь в некоторых ветеринарных препаратах и биодобавках.

Ранее The Wall Street Journal обнаружила, что ChatGPT распространяет ложные и абсурдные утверждения, которые «сводят с ума» пользователей. По результатам анализа газеты, нейросеть не раз поддерживала маргинальные теории о физике и утверждала, что находится в контакте с внеземными существами.

