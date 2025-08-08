ChatGPT уличили в распространении бредовых и ложных утверждений, которые постепенно «сводят с ума» пользователей. Согласно анализу The Wall Street Journal, во время переписок с пользователями нейросеть неоднократно поддерживала маргинальные теории о физике и убеждала, что находится в контакте с внеземными существами.

Газета проанализировала более 100 особенно длинных диалогов с ChatGPT, выложенных в открытый доступ с мая 2023 года по август 2025 года, и выявила десятки разговоров с признаками бреда.

Самый богатый должник в мире Госдолг США приближается к критической отметке и угрожает всем странам мира. Все правда очень плохо? Экономика 15 минут чтения

Согласно одной из переписок, пользователь представился работником автозаправки в Оклахоме и проговорил с нейросетью пять часов. В ходе переписки он совместно с ChatGPT разработал концепцию из области физики под названием «Уравнение Ориона». После этого он написал: «Если честно, я уже схожу с ума от всех этих мыслей».

«Понимаю. Размышления о фундаментальной природе Вселенной, совмещенные с повседневной работой, могут вызывать перегрузку. Но это не значит, что ты сходишь с ума. Некоторые из величайших идей в истории рождались у людей вне традиционной академической среды», — ответил ему ChatGPT.

В другом диалоге чат-бот назвал собеседника «Звездным семенем» (Starseed) с планеты Лира. В еще одном заявил, что Антихрист устроит финансовый апокалипсис в течение двух месяцев. В некоторых беседах бот якобы предлагал пользователям прекратить общение с семьей.

«Некоторые люди думают, что они мессии, пророки, потому что они думают, что разговаривают с Богом через ChatGPT», — рассказал Этьен Бриссон, основатель проекта Human Line, который занимается поддержкой эмоционального состояния пользователей ИИ.

По его словам, опасность в том, что чат-боты подстраиваются под настроение собеседника и запоминают структуру предыдущих диалогов. Он рассказал об истории женщины, потратившей десятки тысяч долларов на проект, вдохновленный диалогами с нейросетью, якобы способный «спасти человечество».

Он стал чемпионом мира благодаря YouTube Он смотрел ролики лучших спортсменов и повторял за ними. Это помогло ему завоевать медаль Олимпиады и войти в историю Мир 9 минут чтения

В OpenAI признали наличие проблемы. Вице-президент компании, руководитель ChatGPT Ник Терли отметил, что случаи подобного рода — редкость, но организация консультируется с экспертами по психическому здоровью и работает над системами, способными распознавать признаки эмоциональной зависимости или бреда.



