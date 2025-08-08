EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Интернет и мемы

СМИ рассказали о «сводящих с ума» заявлениях ИИ

2 минуты чтения 14:30 | Обновлено: 14:33

ChatGPT уличили в распространении бредовых и ложных утверждений, которые постепенно «сводят с ума» пользователей. Согласно анализу The Wall Street Journal, во время переписок с пользователями нейросеть неоднократно поддерживала маргинальные теории о физике и убеждала, что находится в контакте с внеземными существами.

Газета проанализировала более 100 особенно длинных диалогов с ChatGPT, выложенных в открытый доступ с мая 2023 года по август 2025 года, и выявила десятки разговоров с признаками бреда. 

Самый богатый должник в мире
Самый богатый должник в мире
Госдолг США приближается к критической отметке и угрожает всем странам мира. Все правда очень плохо?
Экономика15 минут чтения

Согласно одной из переписок, пользователь представился работником автозаправки в Оклахоме и проговорил с нейросетью пять часов. В ходе переписки он совместно с ChatGPT разработал концепцию из области физики под названием «Уравнение Ориона». После этого он написал: «Если честно, я уже схожу с ума от всех этих мыслей». 

«Понимаю. Размышления о фундаментальной природе Вселенной, совмещенные с повседневной работой, могут вызывать перегрузку. Но это не значит, что ты сходишь с ума. Некоторые из величайших идей в истории рождались у людей вне традиционной академической среды», — ответил ему ChatGPT.

В другом диалоге чат-бот назвал собеседника «Звездным семенем» (Starseed) с планеты Лира. В еще одном заявил, что Антихрист устроит финансовый апокалипсис в течение двух месяцев. В некоторых беседах бот якобы предлагал пользователям прекратить общение с семьей.

«Некоторые люди думают, что они мессии, пророки, потому что они думают, что разговаривают с Богом через ChatGPT», — рассказал Этьен Бриссон, основатель проекта Human Line, который занимается поддержкой эмоционального состояния пользователей ИИ.

По его словам, опасность в том, что чат-боты подстраиваются под настроение собеседника и запоминают структуру предыдущих диалогов. Он рассказал об истории женщины, потратившей десятки тысяч долларов на проект, вдохновленный диалогами с нейросетью, якобы способный «спасти человечество».

Он стал чемпионом мира благодаря YouTube
Он стал чемпионом мира благодаря YouTube
Он смотрел ролики лучших спортсменов и повторял за ними. Это помогло ему завоевать медаль Олимпиады и войти в историю
Мир9 минут чтения

В OpenAI признали наличие проблемы. Вице-президент компании, руководитель ChatGPT Ник Терли отметил, что случаи подобного рода — редкость, но организация консультируется с экспертами по психическому здоровью и работает над системами, способными распознавать признаки эмоциональной зависимости или бреда.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Я три года работала на вахте, и это не для женщин
Общество
Я три года работала на вахте, и это не для женщин
Мужчины не воспринимали меня всерьез, вели себя отвратительно и часто домогались. Но я получила бесценный опыт
00:01
Британец идет вокруг света пешком уже 27 лет
Мир
Британец идет вокруг света пешком уже 27 лет
Он переплыл Каспийское море, а Роман Абрамович вытащил его из российской тюрьмы. До конца маршрута ему осталось около 3000 километров
17:50 7 августа
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Общество
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Годами я скрывала свою зависимость, а однажды чуть не умерла от передоза. Теперь я в завязке и помогаю «трудным» подросткам
00:01 7 августа
«Белые женщины — люди третьего сорта»
Мир
«Белые женщины — люди третьего сорта»
Тысячи британских девочек годами пичкали наркотиками и насиловали. Полиция все знала, но ничего не делала
00:01 6 августа
Самый богатый должник в мире
Экономика
Самый богатый должник в мире
Госдолг США приближается к критической отметке и угрожает всем странам мира. Все правда очень плохо?
00:01 5 августа
Я переехала в Барселону и купила квартиру мечты
Общество
Я переехала в Барселону и купила квартиру мечты
Риэлтор говорил, что «за эти копейки» мы здесь ничего не купим, но я умею торговаться. Теперь жду пенсии
00:01 4 августа
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования