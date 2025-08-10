EN
Отель с собаками открыли в Китае

2 минуты чтения 15:37 | Обновлено: 15:38

В Китае отель Biguiyuan Phoenix запустил услугу «совместного сна с питомцем», позволяющую туристам взять себе собаку на время своего проживания. Об этом пишет газета South China Morning Post.

Новую услугу руководство отеля, расположенного в городе Ухань провинции Хубэй, запустило в начале июля. Так, туристам начали предлагать проживание вместе с собакой, которая будет сопровождать их в течение дня и ночевать с ними в номере. Стоимость подобной услуги составляет 499 юаней (70 долларов США.

Для того, чтобы воспользоваться предложением, постояльцам необходимо подписать специальное соглашение, которое, в том числе, гарантирует им компенсацию в случае нападения животного. На выбор гостям предлагают выбрать одну из десяти собак пород с известным спокойным характером, включая вест-хайленд-уайт-терьеров, золотистых ретриверов и хаски. Часть животных выращена самим отелем, остальные предоставлены профессиональными центрами дрессировки.

В отеле подчеркнули, что перед поселением животного с гостями ветеринары проверяют их здоровье и поведение. Собак обязательно вакцинируют и заранее обучают правилам поведения с гостями. 

Постояльцы отеля, семья из восточной провинции Шаньдун, признались, что проживание с собакой подарило им много радости и компенсировало отсутствие собственного питомца. «Их дочь буквально сияла от счастья, когда выгуливала собаку в нашем саду», — вспоминает менеджер отеля по имени Донг.

По данным руководства, услуга пользуется большим спросом. На данный момент в очереди находятся более 80 человек. Жалоб на собак еще не поступало, отметили в Biguiyuan Phoenix.

В соцсетях мнения пользователей по поводу услуги разделились. Одни предупреждают, что собака — это животное, которое «при определенных обстоятельствах может напасть на человека». Другие, в частности женщины, признаются, что с удовольствием воспользовались бы этой услугой, ради своего комфорта и безопасности.

