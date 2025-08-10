Взломавшие «Аэрофлот» хакеры слили первые похищенные данные

Хакерская группировка Silent Crow заявила о публикации в даркнете первой части данных, похищенных в результате атаки на IT-инфраструктуру «Аэрофлота». В ней оказались оказались медицинские карты пилотов и сотрудников авиакомпании.
«В архиве — сканы нагрузочных тестов, заключений врачебно-летных экспертных комиссий (ВЛЭК), личные данные, медицинские диагнозы и информация о допуске к управлению воздушными судами. Здесь фамилии, даты рождения, рост, вес, история болезней и результаты обследований», — говорится в заявлении хакеров, опубликованном в их телеграм-канале вечером 9 августа.
Скриншоты некоторых документов без указания фамилий сотрудников также появились в телеграм-канале группы. «Эти документы показывают, кто именно обеспечивает работу авиационной машины, которая поддерживает военную агрессию против Украины. Теперь их тайны больше не защищены. <…> Мы продолжим публиковать материалы, которые разрушат иллюзию безопасности для тех, кто участвует в войне», — говорится в заявлении.
Ранее Silent Crow совместно с группой «Киберпартизаны BY» взяли на себя ответственность за «продолжительную и масштабную операцию» против IT-систем «Аэрофлота», заявив о краже 22 терабайт данных и уничтожении семи тысяч серверов.
В своем заявлении хакеры подчеркнули, что операция была направлена против российских силовых и киберструктур, включая ФСБ, НКЦКИ и RT-Solar. По их словам, атака — это «прямое послание» о неэффективности существующей киберзащиты и доказательство того, что «сотрудники репрессивного аппарата уже давно под наблюдением».
Сбой в работе систем «Аэрофлота» произошел 28 июля. Это привело к задержкам и отменам десятков рейсов. По факту случившегося Генпрокуратура возбудила уголовное дело по статье о неправомерном доступе к компьютерной информации.