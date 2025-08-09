Эксперты предупредили о кратном росте энергопотребления ChatGPT-5

Новая версия ChatGPT может потреблять значительно больше электроэнергии, чем предыдущие модели. Речь идет о GPT-5, представленной OpenAI на минувшей неделе. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на исследователей Университета Род-Айленда и других специалистов по оценке ресурсов ИИ.

Ученые установили, что для генерации ответа средней длины (около 1000 токенов, что примерно соответствует 1000 словам) GPT-5 в ряде случаев использует до 40 ватт-часов электроэнергии. В среднем этот показатель составил чуть более 18 ватт-часов — больше, чем у всех протестированных моделей, кроме OpenAI o3 и китайской Deepseek R1.

Если учесть, что ChatGPT обрабатывает примерно 2,5 миллиарда запросов в день, суммарное энергопотребление GPT-5 может достигать уровня дневного потребления электроэнергии 1,5 миллиона домов в США, уточняют эксперты.

OpenAI не раскрывает параметры GPT-5, включая размер модели и точные данные о расходах энергии. Компания не публиковала официальную статистику об энергопотреблении с момента выхода GPT-3 в 2020 году. Как пишет The Guardian, гендиректор OpenAI Сэм Альтман в июне назвал в блоге усредненные цифры для ChatGPT — 0,34 ватт-часа и 0,000085 галлона воды на запрос. При этом они не были привязаны к конкретной версии и не подтверждались документально.

По словам аналитиков, рост потребления объясняется увеличением размера модели, мультимодальными возможностями (работа с текстом, изображениями и видео) и «режимом рассуждений», при котором система дольше обрабатывает запрос. Специалисты призвали OpenAI и другие компании раскрывать экологический след своих моделей. «Сейчас как никогда важно учитывать реальную экологическую стоимость ИИ», — заявил профессор Университета Род-Айленда Марван Абделатти.

Генеральный директор Open AI Сэм Альтман презентовал новую версию ChatGPT 7 августа. Он пообещал, что взаимодействие с ней создаст впечатление, как от общения с экспертом с уровнем компетенции не ниже PhD (российский аналог — кандидат наук). Однако очень многие оказались недовольны новинкой и расстроены, что из интерфейса исчезла модель GPT‑4o. По данным The Verge, причиной недовольства стала, в частности, сильная «эмоциональная привязанность» к прежней модели. «Он был как мой лучший друг… Теперь его нет», — написал один из пользователей.