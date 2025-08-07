EN
EN
Интернет и мемы

Представлена новая версия ChatGPT

2 минуты чтения 20:22 | Обновлено: 20:41

Компания OpenAI представила новую верcию ChatGPT, которая придет на смену ChatGPT-4. Во время презентации ChatGPT-5 назвали более интуитивной, быстрой и умной, чем были ее предшественники.

Генеральный директор Open AI Сэм Альтман сравнил взаимодействие с предыдущей версией чат-бота с общением со студентом колледжа. Он пообещал, что обращение к новой модели напомнит разговор с экспертом с уровнем компетенции не ниже PhD (российский аналог — кандидат наук).

Альтман также заявил, что ChatGPT еженедельно используют около семи миллионов человек. Он пообещал, что новая версия чат-бота сможет полностью писать компьютерные программы, отталкиваясь исключительно от стартовой задумки. В ходе презентации сотрудники компании продемонстрировали эту особенность новой версии ChatGPT — ИИ писал код в прямом эфире.

Также ChatGPT-5 будет помогать людям в планировании их повседневной и рабочей жизни, надеются в OpenAI. По словам Альтмана, чат-бот сможет заказывать товары, планировать вечеринки, анализировать состояние здоровья человека. Он заявил, что поведение модели можно сравнить с «суперсилой», аналога которой не существует в истории.

«Вы получите доступ к целой команде PhD-экспертов в своем кармане, помогающих вам во всем, что вы хотите сделать», — заявил Альтман. Он отметил, что доступ к модели получит большое количество людей, однако особенно он ждет отзывов от бизнесменов и разработчиков.

Разработчики также пообещали улучшить работу модели в ответ на чувствительные запросы, которые ранее можно было обойти с помощью правильно составленного запроса, обходившего алгоритмы ChatGPT. По их словам, теперь в настройках чат-бота вопрос необходимости предоставления исключительно безопасной информации будет приоритетнее важности удовлетворения запроса пользователя. Чат-бот будет объяснить, почему он отказывает отвечать на вопрос.

Профильное СМИ Wired отмечает, что OpenAI уже начала предоставлять доступ к ChatGPT-5 пользователям как с бесплатным, так и с оплаченным доступом к чат-боту. CBNC пишет, что ChatGPT-5 будет доступен в трех версиях — gpt-5, gpt-5-mini и gpt-5-nano.

