EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

СМИ: Россия захотела вновь захватить Херсон

2 минуты чтения 13:04

Российская армия снова пытается захватить украинский Херсон, который был оккупирован в марте 2022 года и находился под контролем российских военных до ноября. Об этом сообщает CNN.

Как пишет издание, в минувшие выходные российская армия сбросила несколько авиабомб и повредила автомобильный мост в Херсоне, соединяющий островной микрорайон Корабел с центром города. Это привело к масштабной эвакуации около 1800 мирных жителей. С призывом эвакуироваться выступил глава местной военной администрации Александр Прокудин.

Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Годами я скрывала свою зависимость, а однажды чуть не умерла от передоза. Теперь я в завязке и помогаю «трудным» подросткам
Общество11 минут чтения

По словам местных жителей и спасателей, в течение последующих трех дней российские войска не наносили ударов по местам, где проходили эвакуационные операции, что стало «редким моментом передышки от ежедневных варварских ударов беспилотников по гражданскому населению города в последние месяцы», пишет CNN.

При этом в среду 6 августа в сети появились видеоролики, на которых видно, что российские войска возобновили массированные удары в районе моста и по острову, где, как предполагается, базируются украинские военные.

CNN отмечает, что захват Херсона и Херсонской области остается одним из главных военных приоритетов Владимира Путина. Попытки отделить остров от остального города вызвали опасение, что российские войска попытаются высадиться на острове в ближайшие недели.

«Белые женщины — люди третьего сорта»
«Белые женщины — люди третьего сорта»
Тысячи британских девочек годами пичкали наркотиками и насиловали. Полиция все знала, но ничего не делала
Мир19 минут чтения

В то же время спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин рассказал, что российские военные действительно пытаются высадиться на островной части, но в штурмовых действиях участвуют группы по несколько человек. По его словам, это «больше похоже на диверсионно-разведывательные и диверсионно-поисковые действия».

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Британец идет вокруг света пешком уже 27 лет
Мир
Британец идет вокруг света пешком уже 27 лет
Он переплыл Каспийское море, а Роман Абрамович вытащил его из российской тюрьмы. До конца маршрута ему осталось около 3000 километров
17:50
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Общество
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Годами я скрывала свою зависимость, а однажды чуть не умерла от передоза. Теперь я в завязке и помогаю «трудным» подросткам
00:01
«Белые женщины — люди третьего сорта»
Мир
«Белые женщины — люди третьего сорта»
Тысячи британских девочек годами пичкали наркотиками и насиловали. Полиция все знала, но ничего не делала
00:01 6 августа
Самый богатый должник в мире
Экономика
Самый богатый должник в мире
Госдолг США приближается к критической отметке и угрожает всем странам мира. Все правда очень плохо?
00:01 5 августа
Я переехала в Барселону и купила квартиру мечты
Общество
Я переехала в Барселону и купила квартиру мечты
Риэлтор говорил, что «за эти копейки» мы здесь ничего не купим, но я умею торговаться. Теперь жду пенсии
00:01 4 августа
Последний круиз
Криминал
Последний круиз
На океанском лайнере прямо посреди детективной викторины произошло настоящее убийство
17:00 3 августа

Самое читаемое

Самые большие змеи в мире
Мир
Самые большие змеи в мире
Эти гиганты способны проглотить человека целиком, убить одним укусом и охотиться командой
17:00 19 июля
Горящие новости
Европейские аэропорты начали отменять «правило ста миллилитров» в ручной клади
Эксперт назвала лучшие женские духи
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
В Финляндии расцвел серый рынок валюты для россиян
Медсестра из Швеции летает на работу в США ради высокой зарплаты
Кремль анонсировал заявление Путина
Мужчину насмерть затянуло в аппарат МРТ
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Психолог рассказал о привычках счастливых пар в будни
Я похоронил своего девятилетнего сына
Общество
Я похоронил своего девятилетнего сына
Это было невыносимо, и мы ничего не могли сделать. Теперь я учусь жить дальше и веду об этом блог
10 октября 2024
Мать нашла убийц дочери по ее дневнику
Криминал
Мать нашла убийц дочери по ее дневнику
Она отнесла записи в полицию и позвонила мужчине, который задушил ее ребенка и выкинул тело в реку
00:01 20 июля
Я работаю учителем математики в США
Общество
Я работаю учителем математики в США
В Москве меня вынудили уволиться из-за ориентации. Я переехал в Америку и наконец могу не прятаться
00:01 21 июля
Горящие новости
Европейские аэропорты начали отменять «правило ста миллилитров» в ручной клади
Эксперт назвала лучшие женские духи
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
В Финляндии расцвел серый рынок валюты для россиян
Медсестра из Швеции летает на работу в США ради высокой зарплаты
Кремль анонсировал заявление Путина
Мужчину насмерть затянуло в аппарат МРТ
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Психолог рассказал о привычках счастливых пар в будни
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования