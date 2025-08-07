СМИ: Россия захотела вновь захватить Херсон

Российская армия снова пытается захватить украинский Херсон, который был оккупирован в марте 2022 года и находился под контролем российских военных до ноября. Об этом сообщает CNN.

Как пишет издание, в минувшие выходные российская армия сбросила несколько авиабомб и повредила автомобильный мост в Херсоне, соединяющий островной микрорайон Корабел с центром города. Это привело к масштабной эвакуации около 1800 мирных жителей. С призывом эвакуироваться выступил глава местной военной администрации Александр Прокудин.

Я прошла через групповой секс в наркопритоне Годами я скрывала свою зависимость, а однажды чуть не умерла от передоза. Теперь я в завязке и помогаю «трудным» подросткам Общество 11 минут чтения

По словам местных жителей и спасателей, в течение последующих трех дней российские войска не наносили ударов по местам, где проходили эвакуационные операции, что стало «редким моментом передышки от ежедневных варварских ударов беспилотников по гражданскому населению города в последние месяцы», пишет CNN.

При этом в среду 6 августа в сети появились видеоролики, на которых видно, что российские войска возобновили массированные удары в районе моста и по острову, где, как предполагается, базируются украинские военные.

CNN отмечает, что захват Херсона и Херсонской области остается одним из главных военных приоритетов Владимира Путина. Попытки отделить остров от остального города вызвали опасение, что российские войска попытаются высадиться на острове в ближайшие недели.

«Белые женщины — люди третьего сорта» Тысячи британских девочек годами пичкали наркотиками и насиловали. Полиция все знала, но ничего не делала Мир 19 минут чтения

В то же время спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин рассказал, что российские военные действительно пытаются высадиться на островной части, но в штурмовых действиях участвуют группы по несколько человек. По его словам, это «больше похоже на диверсионно-разведывательные и диверсионно-поисковые действия».