Техасский суд арестовал 22-летнего военнослужащего Тейлора Адама Ли по обвинению в попытке передачи «иностранному противнику» информации, касающейся национальной обороны. Об этом сообщает пресс-служба Минюста США.

«Обвиняемый пытался передать России конфиденциальную информацию, имеющую отношение к национальной обороне, касающуюся эксплуатации M1A2 Abrams, основного боевого танка нашей страны», — заявил помощник генерального прокурора по национальной безопасности Джон А. Айзенберг.

Я прошла через групповой секс в наркопритоне Годами я скрывала свою зависимость, а однажды чуть не умерла от передоза. Теперь я в завязке и помогаю «трудным» подросткам Общество 11 минут чтения

В пресс-релизе сказано, что Ли является действующим военнослужащим, дислоцированным в военном гарнизоне Форт Блисс в штатах Нью-Мексико и Техас. Он имеет доступ к совершенно секретной и конфиденциальной информации.

Расследование ФБР показало, что Ли пытался передать секретную военную информацию об уязвимостях американских танков человеку, которого он считал сотрудником российской разведки. Его имя в сообщении Минюста не указано. В обмен военный попросил предоставить ему российское гражданство.

«Сегодняшний арест — это послание всем, кто помышляет о предательстве США, особенно военнослужащим, поклявшимся защищать нашу родину. ФБР и наши партнеры сделают все возможное для защиты американцев и сохранения секретной информации», — заявил помощник директора отдела контрразведки ФБР Роман Рожавский.

«Белые женщины — люди третьего сорта» Тысячи британских девочек годами пичкали наркотиками и насиловали. Полиция все знала, но ничего не делала Мир 19 минут чтения

Согласно судебным документам, в июне этого года Ли предположительно отправил онлайн технические данные о танке M1A2 Abrams и предложил свою помощь России. «США недовольны тем, что я пытаюсь раскрыть их слабые места. На данный момент я даже готов добровольно помочь Российской Федерации, когда окажусь там, любым способом», — заявил тогда Ли.

В июле военный, как утверждается, лично встретился с представителем российской разведки и передал ему SD-карту с документацией и информацией об американских танках. После этого Ли пообещал достать деталь танка. 31 июля он, вероятно, доставил ее на склад в городе Эль-Пасо в Техасе и отправил сообщение «Миссия выполнена» российскому источнику.