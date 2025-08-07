EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Американского военного обвинили в шпионаже в пользу России

2 минуты чтения 14:04

Техасский суд арестовал 22-летнего военнослужащего Тейлора Адама Ли по обвинению в попытке передачи «иностранному противнику» информации, касающейся национальной обороны. Об этом сообщает пресс-служба Минюста США.

«Обвиняемый пытался передать России конфиденциальную информацию, имеющую отношение к национальной обороне, касающуюся эксплуатации M1A2 Abrams, основного боевого танка нашей страны», — заявил помощник генерального прокурора по национальной безопасности Джон А. Айзенберг.

Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Годами я скрывала свою зависимость, а однажды чуть не умерла от передоза. Теперь я в завязке и помогаю «трудным» подросткам
Общество11 минут чтения

В пресс-релизе сказано, что Ли является действующим военнослужащим, дислоцированным в военном гарнизоне Форт Блисс в штатах Нью-Мексико и Техас. Он имеет доступ к совершенно секретной и конфиденциальной информации. 

Расследование ФБР показало, что Ли пытался передать секретную военную информацию об уязвимостях американских танков человеку, которого он считал сотрудником российской разведки. Его имя в сообщении Минюста не указано. В обмен военный попросил предоставить ему российское гражданство.

«Сегодняшний арест — это послание всем, кто помышляет о предательстве США, особенно военнослужащим, поклявшимся защищать нашу родину. ФБР и наши партнеры сделают все возможное для защиты американцев и сохранения секретной информации», — заявил помощник директора отдела контрразведки ФБР Роман Рожавский.

«Белые женщины — люди третьего сорта»
«Белые женщины — люди третьего сорта»
Тысячи британских девочек годами пичкали наркотиками и насиловали. Полиция все знала, но ничего не делала
Мир19 минут чтения

Согласно судебным документам, в июне этого года Ли предположительно отправил онлайн технические данные о танке M1A2 Abrams и предложил свою помощь России. «США недовольны тем, что я пытаюсь раскрыть их слабые места. На данный момент я даже готов добровольно помочь Российской Федерации, когда окажусь там, любым способом», — заявил тогда Ли.

В июле военный, как утверждается, лично встретился с представителем российской разведки и передал ему SD-карту с документацией и информацией об американских танках. После этого Ли пообещал достать деталь танка. 31 июля он, вероятно, доставил ее на склад в городе Эль-Пасо в Техасе и отправил сообщение «Миссия выполнена» российскому источнику.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Британец идет вокруг света пешком уже 27 лет
Мир
Британец идет вокруг света пешком уже 27 лет
Он переплыл Каспийское море, а Роман Абрамович вытащил его из российской тюрьмы. До конца маршрута ему осталось около 3000 километров
17:50
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Общество
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Годами я скрывала свою зависимость, а однажды чуть не умерла от передоза. Теперь я в завязке и помогаю «трудным» подросткам
00:01
«Белые женщины — люди третьего сорта»
Мир
«Белые женщины — люди третьего сорта»
Тысячи британских девочек годами пичкали наркотиками и насиловали. Полиция все знала, но ничего не делала
00:01 6 августа
Самый богатый должник в мире
Экономика
Самый богатый должник в мире
Госдолг США приближается к критической отметке и угрожает всем странам мира. Все правда очень плохо?
00:01 5 августа
Я переехала в Барселону и купила квартиру мечты
Общество
Я переехала в Барселону и купила квартиру мечты
Риэлтор говорил, что «за эти копейки» мы здесь ничего не купим, но я умею торговаться. Теперь жду пенсии
00:01 4 августа
Последний круиз
Криминал
Последний круиз
На океанском лайнере прямо посреди детективной викторины произошло настоящее убийство
17:00 3 августа

Самое читаемое

Самые большие змеи в мире
Мир
Самые большие змеи в мире
Эти гиганты способны проглотить человека целиком, убить одним укусом и охотиться командой
17:00 19 июля
Горящие новости
Европейские аэропорты начали отменять «правило ста миллилитров» в ручной клади
Эксперт назвала лучшие женские духи
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
В Финляндии расцвел серый рынок валюты для россиян
Медсестра из Швеции летает на работу в США ради высокой зарплаты
Кремль анонсировал заявление Путина
Мужчину насмерть затянуло в аппарат МРТ
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Психолог рассказал о привычках счастливых пар в будни
Я похоронил своего девятилетнего сына
Общество
Я похоронил своего девятилетнего сына
Это было невыносимо, и мы ничего не могли сделать. Теперь я учусь жить дальше и веду об этом блог
10 октября 2024
Мать нашла убийц дочери по ее дневнику
Криминал
Мать нашла убийц дочери по ее дневнику
Она отнесла записи в полицию и позвонила мужчине, который задушил ее ребенка и выкинул тело в реку
00:01 20 июля
Я работаю учителем математики в США
Общество
Я работаю учителем математики в США
В Москве меня вынудили уволиться из-за ориентации. Я переехал в Америку и наконец могу не прятаться
00:01 21 июля
Горящие новости
Европейские аэропорты начали отменять «правило ста миллилитров» в ручной клади
Эксперт назвала лучшие женские духи
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
В Финляндии расцвел серый рынок валюты для россиян
Медсестра из Швеции летает на работу в США ради высокой зарплаты
Кремль анонсировал заявление Путина
Мужчину насмерть затянуло в аппарат МРТ
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Психолог рассказал о привычках счастливых пар в будни
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования