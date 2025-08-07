Рекордно быстрое вымирание населения зафиксировали в Японии

Население Японии в 2024 году сократилось на 908,5 тысячи человек, это рекорд за всю историю ведения такой статистики с 1968 года сообщает медиа NDTV со ссылкой на данные японского МВД.

Власти Японии фиксируют убыль населения 16 лет подряд, премьер-министр страны Сигэру Исибу назвал этот тренд «тихой чрезвычайной ситуацией». Одновременно в прошлом году в Японии было зафиксировано самое большое за всю историю наблюдений число иностранных резидентов — 3,67 миллиона человек.

Доказана эффективность дополнительного выходного Четырехдневка не уступает классическому графику и помогает людям чувствовать себя лучше Экономика 7 минут чтения

В пересчете на проценты население Японии в 2024 году уменьшилось на 0,44%, отмечают журналисты. В прошлом году был зафиксирован также самый низкий в истории страны показатель рождаемости — за 12 месяцев 2024 года в стране родилось менее 687 тысяч младенцев. Журналисты отмечают, что сокращение численности населения особенно заметно в сельской местности — за последние 20 лет число заброшенных домов выросло до отметки в четыре миллиона.

Единственным регионом Японии, где население выросло, стал Токио — показатель прироста составил 0,13%, отмечает «Коммерсантъ». В столицу страны переехала пятая часть всех иностранцев, выбравших Японию в 2024 году. Эксперты прогнозируют, что население Японии продолжит сокращаться. По их мнению, нынешний показатель в 120,65 миллиона человек ухудшится, а к 2026 году в стране будет менее 120 миллионов жителей. Пик числа жителей Японии был зафиксирован в 2009 году, тогда в стране жило 126,6 миллиона человек.

Я прошла через групповой секс в наркопритоне Годами я скрывала свою зависимость, а однажды чуть не умерла от передоза. Теперь я в завязке и помогаю «трудным» подросткам Общество 11 минут чтения

Исиба заявил, что правительство продолжит бороться с сокращением населения Японии. Он пообещал разработать новые меры, среди них — бесплатные детские сады и гибкий график работы. Ранее журналисты The Guardian писали о том, что финансовые меры поддержки семей в стране работают неэффективно — люди предпочитают вступать в брак в позднем возрасте, что влияет на количество рождающихся у них детей.