Миру грозит глобальный валютный кризис

Долговое бремя крупнейших экономик мира достигло беспрецедентных объемов. Семь стран с развитой экономикой накопили задолженность, превышающую их годовой ВВП. Об этом пишет Foreign Policy (FP), подчеркивая, что мир может столкнуться с кризисом, напоминающим азиатский или российский конца 90-х годов, но в гораздо больших масштабах.

По данным Международного валютного фонда, на данный момент задолженность, превышающую 100% ВВП, имеют Канада, Франция, Италия, Япония, Испания, Великобритания и США. Издание утверждает, что валюты этих стран, которых в статье называют группой D7, готовы к серии девальваций. Обесценивая свою валюту страны D7 могут контролировать объем своих долговых обязательств.

В то же время одна лишь угроза девальвации может спровоцировать панику на фондовых рынках, что заставит трейдеров продать все бумаги номинированные в такой валюте. FP подчеркивает, что достаточно лишь одной «костяшки домино», чтобы запустить цепную реакцию, ведущую к глобальному валютному кризису.

Самый богатый должник в мире Госдолг США приближается к критической отметке и угрожает всем странам мира. Все правда очень плохо? Экономика 15 минут чтения

Как пишет издание, девальвация валюты одной страны может привести к переоценке активов и сомнениям в надежности валюты сразу нескольких стран. В качестве примера приводятся кризисы в Восточной Азии в 1997 году и в России в 1998-ом.

Тогда внезапный обвал валют целого ряда стран застал рынки врасплох. Портфели инвесторов оказались недостаточно диверсифицированы и в результате многие из них, включая крупнейший в мире в то время хедж-фонд Long-Term Capital Management, прекратили свое существование.

В этот раз, учитывая размер экономик стран D7, последствия могут быть еще масштабнее, подчеркивает издание.