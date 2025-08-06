Украинская разведка использует работниц секс-индустрии для сбора данных

Украинские спецслужбы используют для сбора данных работниц секс-индустрии. Об этом в интервью украинской журналистке Рамине Эсхакзай рассказал начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов.

По его словам, такая практика вполне оправдана и зачастую позволяет получить уникальную информацию, которую было бы невозможно добыть другими методами. Буданов отметил, что в «расслабленном состоянии» мужчины охотно делятся тем, чем не поделились бы в привычных обстоятельствах.

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Буданов рассказал, что интерес к женщинам не единственная слабость, которую украинская разведка использует при вербовке новых агентов.

«Вот если у человека есть серьезные проблемы, он потенциально «клиент» под вербовку. Это стандартная практика. Вот, например, он ищет деньги. Игроманы — это просто клондайк для вербовочной работы», — сказал Буданов.

Говоря о технических методах работы украинской разведки, Буданов отметил, что ее сотрудники вербуют людей как «удаленно», так и в личном общении. При этом первый способ является более простым, но в то же время более рискованным.

«Так как это якобы легче сделать для человека, который идет на то, что его вербуют, в их понимании это более безопасно. Но это больший риск для оперативника, который это делает. Потому что больше шансов, что ты попадешь в оперативную игру», — отметил глава ГУР.

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По словам Буданова, количество женщин, работающих в украинской разведке, постоянно растет. Сейчас, по его оценке, в ГУР служит около 1500 женщин. При этом Буданов подчеркнул, что, по его собственным наблюдениям, женщины занимают все первые места на вступительных экзаменах в академию с 2020 года.