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Мир

Риелторы стали редактировать фотографии недвижимости с помощью ИИ

2 минуты чтения 15:52 | Обновлено: 16:04

Риелторы в Великобритании стали активно использовать искусственный интеллект для улучшения фотографий объектов недвижимости. По данным Daily Mail, они добавляют мебель в комнатах, корректируют освещение и даже улучшают внешний вид домов вокруг, чтобы привлечь больше покупателей. Но эксперты предупреждают, что такие приемы могут вводить покупателей в заблуждение и подрывать доверие к рынку.

Таблоид проанализировал несколько объявлений о продаже и проверил фотографии на признаки обработки с помощью ИИ. В некоторых случаях были обнаружены явные признаки цифровой ретуши, в том числе искаженные детали, странные пропорции и нереалистичные цвета.

В одном из таких объявлений был дом на Гринбороу-Клоуз в Норвиче, выставленный агентством Minors & Brady. На снимках комнаты выглядели очень светлыми, несмотря на то, что жалюзи закрывали окна наполовину. Отмечается, что на оригинальных фотографиях дома освещение было более реалистичное, близкое к тому, что могут увидеть покупатели.

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Тем не менее, в описании объекта был дисклеймер, который гласил: «Содержимое на этом изображении добавлено цифровым способом в иллюстративных целях и не отражает текущее физическое состояние объекта». В самом агентстве утверждают, что улучшенные с помощью ИИ фотографии нравятся потенциальным клиентам. 

«Покупателям полезно увидеть, как будет выглядеть обставленный дом, а не какая-то «пустая коробка». Мы обязательно указываем это в описании. Никого это не смущает — мы получаем положительные отзывы от тех, кто ценит такой подход», — объяснил консультант по недвижимости из Minors & Brady Джеймс Харвуд.

Дипломированный оценщик из компании Love Surveying Мэрион Эллис, предупредила, что чрезмерный «хоумстейджинг» — подготовка дома к продаже или аренде — может нарушать правила торговых стандартов. Она привела пример, когда с помощью отредактированных фотографий скрывали необходимость серьезного ремонта, создавая впечатление, что дом готов для проживания.

По словам Эллис, риелторы и застройщики должны быть честны с покупателями: четко указывать в объявлении, что было изменено или добавлено, и убедиться, что клиент это понимает.

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Заместитель главного редактора Which? Money Сэм Ричардсон добавил, что из-за таких фото люди могут впустую потратить время и деньги на поездки к объектам, которые в реальности не соответствуют их ожиданиям. Это, в свою очередь, подчеркивает важность личного просмотра жилья и необходимость независимой оценки недвижимости перед покупкой, добавил он.

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