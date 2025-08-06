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Интернет и мемы

Итальянцы пожаловались на британцев из-за рецепта пасты

2 минуты чтения 19:56

Ассоциация итальянских рестораторов Fiepet Confesercenti обратилась в посольство Великобритании в Италии из-за неправильного рецепта пасты качо-э-пепе, опубликованного на одном из самых популярных британских кулинарных сайтов Good Food. Об этом сообщает The Guardian.

К кампании по защите традиционного рецепта подключились и итальянские СМИ, отмечают журналисты. Good Food назвал пасту легкой в приготовлении, одного этого факта уже было бы достаточно для возмущения — однако сайт предложил добавить в пасту два нетрадиционных ингредиента, что в Италии посчитали «смертным грехом».

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Представители итальянской ассоциации уже заявили о том, чтобы будут добиваться исправления рецепта, который должен состоять из пасты (одной из разновидностей спагетти), сыра пекорино романо и черного перца. Вместо этого сочетания британский сайт посоветовал использовать спагетти, перец пармезан и масло.

Журналисты отмечают, что рецепт в данной редакции опубликован на сайте около трех месяцев назад, а на совет по использованию масла оставляли жалобы пользователи британского сайта. Вероятно, внимание итальянских рестораторов привлекло видео с демонстрацией приготовления, на котором показано, как кусок масла кладут на сковородку.

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Президент римского отделения Fiepet Confesercenti рассказал о своем изумлении от опубликованного рецепта и отметил, что организация обратилась с просьбой изменить его не только к администрации сайта, но и к послу Великобритании в Италии. Он признал, что повара могут экспериментировать с устоявшимися правилами приготовления блюд, однако рецепт на Good Food, по его мнению, вводит людей в заблуждение, поскольку представлен в качестве традиционного.

The Guardian отмечает, что в кампании приняли активное участие итальянские СМИ, которые часто высмеивают иностранцев за попытку модифицировать традиционные рецепты блюд Италии. В качестве примера журналисты приводят добавление ананасов в пиццу и смешивание пасты с курицей в одном блюде.

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