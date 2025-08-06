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Мир

Пассажирам самолетов запретили пользоваться портативными аккумуляторами в Турции

2 минуты чтения 18:33

Турецкая авиакомпания Pegasus запретила пассажирам заряжать свои устройства с помощью пауэрбанков на борту самолета. Turkish Airlines, в свою очередь, запретила брать с собой багаж с несъемными литиевыми аккумуляторами. Теперь их можно перевозить только в ручной клади, сообщает Business Turkey.

Отмечается, что авиакомпании ввели новые правила после того, как самолет Asiana Airlines, летевший из Стамбула в Сеул, развернулся и был вынужден совершить экстренную посадку через три часа после взлета из-за упавшего между сидениями пауэрбанка. Издание пишет, что инцидент не привел к пожару, но вызвал опасения относительно безопасности.

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После этого Управление гражданской авиации Турции посоветовало авиакомпаниям принять необходимые меры и ввести дополнительные правила пользования зарядными устройствами.

Следуя рекомендациям, Pegasus полностью запретил пользоваться пауэрбанками в салоне самолета, однако их все еще можно провозить в ручной клади, не включая во время всего полета. Turkish Airlines ввели ограничения на провоз смарт-багажа. Business Turkey отмечает, что литиевые аккумуляторы могут представлять опасность в случае повреждения, перегрева и неправильного хранения.

Весной этого года еще одна авиакомпания, Singapore Airlines, запретила пассажирам пользоваться пауэрбанками. Пассажирам также запретили сдавать их в багаж — аккумуляторы емкостью до 100 Вт·ч можно провозить только в ручной клади, а провоз более мощных аккумуляторов, до 160 Вт·ч, потребует специального разрешения Singapore Airlines. Такие меры авиакомпания объяснила большим числом возгораний на борту.

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