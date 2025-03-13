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Мир

Авиакомпания запретила пассажирам пользоваться пауэрбанками

20:45 13.03.2025

Авиакомпания Singapore Airlines с 1 апреля запрещает пассажирам использовать на борту своих самолетов портативные аккумуляторы. На своей странице в соцсети Х перевозчик сообщил, что пауэрбанки разрешается перевозить в ручной клади и нельзя будет сдавать в багаж. Такие меры безопасности вызваны ростом числа инцидентов с возгоранием батарей гаджетов на борту самолетов, объяснило Bloomberg.

Сингапурская авиакомпания объявила, что портативные аккумуляторы нельзя будет использовать и для зарядки любых мобильных устройств, и для зарядки самих пауэрбанков через бортовые USB-порты. Больше того, на борт, в ручную кладь можно будет брать только пауэрбанки емкостью до 100 Вт·ч, а на более мощные аккумуляторы, до 160 Вт·ч, потребуется получить специальное одобрение Singapore Airlines.

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Согласно заявлению авиакомпании, меры предосторожности соответствуют правилам Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), которая классифицирует пауэрбанки как литиевые батареи.

Крупнейшая авиакомпания Гонконга Cathay Pacific разрешает пассажирам заряжать пауэрбанками гаджеты, но запрещает подключать их к бортовым USB-портам, обратило внимание Bloomberg.

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В правилах, опубликованных на сайте Cathay Pacific, говорится, что при неправильной перевозке литиевые, никель-кадмиевые и щелочные батареи могут стать причиной пожара. Гонконгская компания требует при перевозке держать пауэрбанки в «оригинальной розничной упаковке» или с заклеенными скотчем клеммами в отдельном пластиковом пакете либо защитном чехле.

В январе власти Южной Кореи ввели жесткие требования к перевозке пауэрбанков после пожара на борту самолета компании Air Busan, причиной которого мог стать портативный аккумулятор, пишет Bloomberg. В марте в салоне самолета индонезийской компании Batik Air загорелась батарея. Федеральное авиационное управление США (FAA) по итогам 2023 года сообщало о 84 инцидентах с загоревшимися или задымившимися в полете аккумуляторами.

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