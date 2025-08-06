Пляжи по всему миру оказались под угрозой исчезновения

Пляжи по всему миру — от Флориды до австралийского Голд-Коста — оказались под угрозой исчезновения из-за ускоряющейся эрозии, вызванной изменением климата. По данным Financial Times, штормы, приливы и повышение уровня моря вымывают песок с берегов, лишая прибрежные зоны естественной защиты.

С 2020 года в американском городе Родант, в штате Северная Каролина, из-за эрозии в океан обрушились 11 домов, и еще несколько зданий находятся под угрозой. Восстановление пляжей оценивается властями более чем в 40 миллионов долларов — суммы, которой у местных властей нет. Это оставляет домовладельцам на побережье мало вариантов: либо переселиться дальше вглубь суши, либо остаться на месте и надеяться на лучшее.

«Не знаю, случится ли это через 10 лет или через 100, но наступит время, когда у нас либо закончится песок, либо его цена станет неподъемной. Мы не можем ждать, пока это произойдет, чтобы начать об этом говорить», — заявил глава муниципалитета в Роданте Бобби Ауттен.

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Ситуация в Роданте особенно тяжелая, но похожие тревоги охватили одни из самых известных пляжных курортов мира, отмечает издание. От Майами до Барселоны и Голд-Коста власти пытаются найти способы сохранить или хотя бы замедлить сокращение береговой линии. Эрозия — это естественный процесс, однако штормы, сильные приливы и повышение уровня моря из-за человеческого воздействия и ускоренного таяния ледников усугубляют ситуацию.

Так, по данным городского совета Барселоны, искусственные пляжи города ежегодно теряют около 30 тысяч кубометров песка — это объем примерно 12 олимпийских бассейнов. Во время штормов, подобных тем, что обрушились на Западную Европу прошлой осенью, дефицит песка особенно ощущается.

С тех пор туристический центр добавил песок и построил молы с волнорезами для защиты побережья. Но, несмотря на эти меры, пляжи «продолжают терять позиции в глобальном масштабе», предупреждают власти. Некоторые пляжи, по их словам, могут вскоре полностью исчезнуть.

По данным издания, необходимость укреплять берега и защищать городскую инфраструктуру вызывает сложную дилемму. Пляжи являются не только многомиллиардным активом туристической отрасли и основой экономики, но и домом для около 10% населения планеты, живущих в пределах пяти километров от берега. При этом застройка побережья может нарушать естественные потоки песка и усугублять проблему эрозии.

«Мы пытаемся играть в Бога. Люди должны принять реальность изменения климата и повышение уровня моря», — считает специалист по прибрежной инженерии, профессор из Калифорнийского университета в Санта-Крузе Гэри Григгс.

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Одним из традиционных способов борьбы с эрозией десятилетиями остается «пополнение пляжей» — завоз свежего песка, обычно добываемого методом дноуглубления у побережья или из близлежащих водоемов. Это снижает транспортные расходы и обеспечивает экологическую и эстетическую совместимость с природной средой.

Песок для такого «питания» пляжей, является ценным ресурсом, однако именно это делает его мишенью для добычи и строительства, что еще больше ограничивает поставки.



