EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Пляжи по всему миру оказались под угрозой исчезновения

2 минуты чтения 14:15

Пляжи по всему миру — от Флориды до австралийского Голд-Коста — оказались под угрозой исчезновения из-за ускоряющейся эрозии, вызванной изменением климата. По данным Financial Times, штормы, приливы и повышение уровня моря вымывают песок с берегов, лишая прибрежные зоны естественной защиты.

С 2020 года в американском городе Родант, в штате Северная Каролина, из-за эрозии в океан обрушились 11 домов, и еще несколько зданий находятся под угрозой. Восстановление пляжей оценивается властями более чем в 40 миллионов долларов — суммы, которой у местных властей нет. Это оставляет домовладельцам на побережье мало вариантов: либо переселиться дальше вглубь суши, либо остаться на месте и надеяться на лучшее.

«Не знаю, случится ли это через 10 лет или через 100, но наступит время, когда у нас либо закончится песок, либо его цена станет неподъемной. Мы не можем ждать, пока это произойдет, чтобы начать об этом говорить», — заявил глава муниципалитета в Роданте Бобби Ауттен.

Самый богатый должник в мире
Самый богатый должник в мире
Госдолг США приближается к критической отметке и угрожает всем странам мира. Все правда очень плохо?
Экономика15 минут чтения

Ситуация в Роданте особенно тяжелая, но похожие тревоги охватили одни из самых известных пляжных курортов мира, отмечает издание. От Майами до Барселоны и Голд-Коста власти пытаются найти способы сохранить или хотя бы замедлить сокращение береговой линии. Эрозия — это естественный процесс, однако штормы, сильные приливы и повышение уровня моря из-за человеческого воздействия и ускоренного таяния ледников усугубляют ситуацию.

Так, по данным городского совета Барселоны, искусственные пляжи города ежегодно теряют около 30 тысяч кубометров песка — это объем примерно 12 олимпийских бассейнов. Во время штормов, подобных тем, что обрушились на Западную Европу прошлой осенью, дефицит песка особенно ощущается.

С тех пор туристический центр добавил песок и построил молы с волнорезами для защиты побережья. Но, несмотря на эти меры, пляжи «продолжают терять позиции в глобальном масштабе», предупреждают власти. Некоторые пляжи, по их словам, могут вскоре полностью исчезнуть.

По данным издания, необходимость укреплять берега и защищать городскую инфраструктуру вызывает сложную дилемму. Пляжи являются не только многомиллиардным активом туристической отрасли и основой экономики, но и домом для около 10% населения планеты, живущих в пределах пяти километров от берега. При этом застройка побережья может нарушать естественные потоки песка и усугублять проблему эрозии.

«Мы пытаемся играть в Бога. Люди должны принять реальность изменения климата и повышение уровня моря», — считает специалист по прибрежной инженерии, профессор из Калифорнийского университета в Санта-Крузе Гэри Григгс.

Я переехала в Барселону и купила квартиру мечты
Я переехала в Барселону и купила квартиру мечты
Риэлтор говорил, что «за эти копейки» мы здесь ничего не купим, но я умею торговаться. Теперь жду пенсии
Общество8 минут чтения

Одним из традиционных способов борьбы с эрозией десятилетиями остается «пополнение пляжей» — завоз свежего песка, обычно добываемого методом дноуглубления у побережья или из близлежащих водоемов. Это снижает транспортные расходы и обеспечивает экологическую и эстетическую совместимость с природной средой.

Песок для такого «питания» пляжей, является ценным ресурсом, однако именно это делает его мишенью для добычи и строительства, что еще больше ограничивает поставки.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

«Белые женщины — люди третьего сорта»
Мир
«Белые женщины — люди третьего сорта»
Тысячи британских девочек годами пичкали наркотиками и насиловали. Полиция все знала, но ничего не делала
00:01
Самый богатый должник в мире
Экономика
Самый богатый должник в мире
Госдолг США приближается к критической отметке и угрожает всем странам мира. Все правда очень плохо?
00:01 5 августа
Я переехала в Барселону и купила квартиру мечты
Общество
Я переехала в Барселону и купила квартиру мечты
Риэлтор говорил, что «за эти копейки» мы здесь ничего не купим, но я умею торговаться. Теперь жду пенсии
00:01 4 августа
Последний круиз
Криминал
Последний круиз
На океанском лайнере прямо посреди детективной викторины произошло настоящее убийство
17:00 3 августа
Он стал чемпионом мира благодаря YouTube
Мир
Он стал чемпионом мира благодаря YouTube
Он смотрел ролики лучших спортсменов и повторял за ними. Это помогло ему завоевать медаль Олимпиады и войти в историю
00:01 3 августа
Тест на знание русских корней
Мир
Тест на знание русских корней
У Леонардо Ди Каприо бабушка действительно Смирнова? А кто из мировых звезд потомок дворян из Российской империи?
17:00 2 августа

Самое читаемое

Самые большие змеи в мире
Мир
Самые большие змеи в мире
Эти гиганты способны проглотить человека целиком, убить одним укусом и охотиться командой
17:00 19 июля
Горящие новости
Европейские аэропорты начали отменять «правило ста миллилитров» в ручной клади
Эксперт назвала лучшие женские духи
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
В Финляндии расцвел серый рынок валюты для россиян
Медсестра из Швеции летает на работу в США ради высокой зарплаты
Кремль анонсировал заявление Путина
Мужчину насмерть затянуло в аппарат МРТ
Психолог рассказал о привычках счастливых пар в будни
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Я похоронил своего девятилетнего сына
Общество
Я похоронил своего девятилетнего сына
Это было невыносимо, и мы ничего не могли сделать. Теперь я учусь жить дальше и веду об этом блог
10 октября 2024
Мать нашла убийц дочери по ее дневнику
Криминал
Мать нашла убийц дочери по ее дневнику
Она отнесла записи в полицию и позвонила мужчине, который задушил ее ребенка и выкинул тело в реку
00:01 20 июля
Я работаю учителем математики в США
Общество
Я работаю учителем математики в США
В Москве меня вынудили уволиться из-за ориентации. Я переехал в Америку и наконец могу не прятаться
00:01 21 июля
Горящие новости
Европейские аэропорты начали отменять «правило ста миллилитров» в ручной клади
Эксперт назвала лучшие женские духи
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
В Финляндии расцвел серый рынок валюты для россиян
Медсестра из Швеции летает на работу в США ради высокой зарплаты
Кремль анонсировал заявление Путина
Мужчину насмерть затянуло в аппарат МРТ
Психолог рассказал о привычках счастливых пар в будни
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования