Тело пропавшего десятки лет назад мужчины нашли в тающем леднике

Тело мужчины, пропавшего без вести 28 лет назад, было обнаружено в тающем леднике в горном регионе Кохистан в Пакистане. При нем было удостоверение личности с именем Насируддин, которое помогло понять, как мужчина оказался в леднике. Об этом сообщает Би-би-си.

Как пишет издание, «удивительно хорошо сохранившееся» тело мужчины в неповрежденной одежде обнаружил пастух Омар Хан. С помощью сохранившегося удостоверения личности полиция выяснила, что мужчина пропал в июне 1997 года, провалившись в трещину ледника во время снежной бури.

«Белые женщины — люди третьего сорта» Тысячи британских девочек годами пичкали наркотиками и насиловали. Полиция все знала, но ничего не делала Мир 19 минут чтения

После этого местные жители, как отмечает Би-би-си, помогли собрать больше информации о найденном мужчине. Выяснилось, что у него была жена и двое детей. В день своего исчезновения он путешествовал верхом на лошади вместе со своим братом Катируддином. По данным полиции, они уехали из дома из-за семейного конфликта.

Катируддин рассказал Би-би-си, что его брат зашел в пещеру около полудня и не вернулся. Тогда Катируддин начал его искать и обратился за помощью к местным жителям, но им так и не удалось найти мужчину.

Издание отмечает, что в последние годы в регионе, где нашли тело Насируддина, наблюдается уменьшение количества снега, что приводит к более быстрому таянию ледников под прямыми солнечными лучами. Эксперты утверждают, что обнаруженное тело наглядно демонстрирует, как изменение климата ускорило таяние ледников.

Самый богатый должник в мире Госдолг США приближается к критической отметке и угрожает всем странам мира. Все правда очень плохо? Экономика 15 минут чтения

Кроме того, Мухаммад Билал, глава кафедры окружающей среды в Университете Комсатс в Исламабаде, рассказал, что при попадании человека в ледник низкие температуры замораживают тело и препятствуют его разложению. Вскоре тело мумифицируется из-за недостатка кислорода в леднике.

