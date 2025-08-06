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Интернет и мемы

СМИ рассказали об институте изучения телепортации при МГУ

2 минуты чтения 15:45

В официальном домене Московского государственного университета закрылся сайт «Института исследований природы времени» chronos.msu.ru, сообщил RTVI. Это произошло после того, как телеканал запросил в университете комментарий об этой структуре. Первым на эту организацию обратил внимание телеграм-канал о лженауке «КРИНЖ» (качественный российский индекс научных журналов).

По данным исследователей лженауки, семинар «ИЗУЧЕНИЕ ФЕНОМЕНА ВРЕМЕНИ» в 1984 году основал доктор биологических наук Александр Петрович Левич. Позднее на основе семинара возник институт, который Левич возглавлял вплоть до своей смерти в 2016 году. Наиболее ранняя копия сайта ИИПВ была сохранена в Web Archive в 1999 году.

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К июню этого года ИИПВ успел провести 859 семинаров по вопросам «темпорологии», указано в сохранившейся копии сайта. Судя по ютуб-каналу организации, некоторые встречи участников института раньше проходили в аудиториях биологического факультета МГУ, но в последнее время в основном проходят в Zoom.

«КРИНЖ» обратил внимание, что темой одного из семинаров в январе этого года была «Машина Времени. Телепортация во времени и пространстве». Исследователи отметили, что ИИПВ занимается лженаукой уже давно. Например, в 2001 году там прошел семинар «О возможности получения информации из будущего».

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Декан биофака МГУ Михаил Кирпичников сообщил RTVI, что не знал о существовании института. «Официально такой структуры точно нет. Такой структуры я не знаю, а я почти 20 лет декан. Но вот мой коллега, ветеран Биофака, говорит, что есть какая-то структура, которая сама себя так называет. Биофак — огромная организация, и если в какой-то комнатке такое происходит», — заявил Кирпичников.

RTVI сообщил, что пока не получил ответа от пресс-службы МГУ, существует ли в вузе указанное подразделение, работают ли там действующие сотрудники университета и считает ли МГУ, что «темпорология» соответствует современной науке.

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