Литва попросила помощи у НАТО

Литовские власти попросили у своих союзников по НАТО помощи в усилении противовоздушной обороны после того, как в воздушное пространство страны вторгся начиненный взрывчаткой российский беспилотник. Об этом пишет Politico.

По данным издания, министр обороны Литвы Довиле Шакалене и глава МИД страны Кястутис Будрис написали письмо генеральному секретарю НАТО Марку Рютте, в котором попросили разместить на своей территории дополнительные и «даже экспериментальные» средства противовоздушной обороны.

«Поскольку подобные инциденты, вероятно, будут продолжаться до тех пор, пока продолжается война России против Украины, это означает, что мы должны принять дополнительные меры», — пояснила Шакалене.

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28 июля в воздушное пространство Литвы с территории Беларуси влетел беспилотник. Спустя почти неделю властям страны удалось его обнаружить. Дрон разбился на территории военного полигона.

Как сообщалось, беспилотник был начинен двумя килограммами взрывчатки. Литовские власти сочли, что это был дрон, запущенный Россией в ходе очередного удара по Украине, который по какой-то причине сбился с курса.

«Нет оснований полагать, что беспилотник был преднамеренно запущен на территорию Литвы, но мы, безусловно, должны отреагировать в полном объеме», — добавила Шакалене.

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Politico отмечает, что с усилением российских воздушных атак по украинским объектам возрастает и риск повторения подобных инцидентов. Ранее российские дроны и ракеты уже залетали в Польшу, Румынию и Латвию.

Только в июле Литва столкнулась с двумя подобными случаями. Так, 10 июля российский дрон «Гербера» влетел в воздушное пространство Литвы, а затем упал возле автомобильного переезда на границе Литвы и Беларуси.