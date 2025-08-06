Китай ввел схожие с ковидными меры из-за лихорадки

В Китае, в основном в городе Фошань провинции Гуандун, за месяц было зарегистрировано около восьми тысяч заболевших лихорадкой Чикунгунья. Из-за этого власти ввели меры, схожие с ограничениями, которые они вводили во время пандемии коронавируса. Об этом сообщают The Independent и Русская служба Би-би-си.

По их данным, власти стали использовать беспилотники для поиска мест, в которых размножаются комары, переносящие лихорадку. Также специалисты начали выпускать так называемых «слоновых комаров», которые не пьют кровь млекопитающих, но едят обычных комаров.

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Заболевших лихорадкой Чикунгунья помещают в «карантинные зоны» или больницы, где их койки защищены сетками для предотвращения распространения заболевания. Людей выписывают после того, как получают отрицательный анализ на наличие вируса в организме.

Кроме того, китайские военные распыляют в парках и на улицах инсектициды — химические вещества для уничтожения насекомых. В городе Фошань в водоемы выпустили более пяти тысяч рыб, которые поедают личинки комаров.

Также местных жителей просят избавляться от застоявшейся воды, которая может оставаться в цветочных горшках и кофемашинах, поскольку в ней могут размножаться личинки комаров. За неисполнение этих требований власти пригрозили штрафами до 10 тысяч юаней (1400 долларов) и уголовной ответственностью за «воспрепятствование профилактике инфекционных заболеваний». The Independent пишет, что в одном из районов Китая пять домов оставили без электричества за неисполнение требований.

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В соцсетях введенные в Китае меры сравнили с пандемийными и раскритиковали, назвав их излишними. «Какой смысл в карантине? Ведь зараженный пациент не будет ходить и кусать других», — написал один из пользователей в китайской соцсети Weibo.

Вирус Чикунгунья вызывает сильную лихорадку и боль в суставах, которая может сохраняться годами, а также головную и мышечную боль, отек суставов и сыпь. При этом вирус не передается от человека к человеку. Китайские власти заявили, что у большинства заболевших лихорадка проявляется в легкой форме.

