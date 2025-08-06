Самки горилл ищут подруг после многих лет разлуки

Самки горных горилл при переселении в новую группу предпочитают группы с самками, с которыми они проживали ранее, и избегают групп, в которых есть уже знакомые им самцы. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на исследование ученых из Руанды.

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Ведущий автор исследования Виктуар Мартиньяк уточнила, что результаты не позволяют говорить о способности горилл к дружбе, но подчеркивают важность отношений между особями одного пола.

По данным исследования, около 50% самцов и самок горных горилл в течение жизни меняют свои группы, причем самки могут переселяться по несколько раз. Мартиньяк объяснила, что это поведение позволяет избегать близкородственного скрещивания.

Ученые обнаружили, что при переселении самки горилл стремились селиться со старыми «подругами», даже если не видели их много лет. По словам Мартиньяк, самкам намного тяжелее социализироваться в новой группе, если другие особи не были знакомы с ними ранее.

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Ранее ученые из Оксфордского университета выяснили, что шимпанзе, орангутаны и гориллы используют лекарственные растения, чтобы поддерживать свое здоровье. Например, исследователям удалось заснять, как молодая самка шимпанзе пережевывает растение с лечебными свойствами, а потом прикладывает эту массу к ране на теле своей матери.

Горные гориллы считаются вымирающим видом, однако в последнее время их популяция немного увеличилась благодаря действиям по их охране и восстановлению численности. Согласно докладу Всемирного фонда дикой природы с 2010 по 2016 год, популяция горных горилл в горах Вирунга в Восточной Африке росла примерно на 3% в год.