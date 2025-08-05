СМИ рассказали об «уходящих под землю» украинских военных

Украинские военные вынуждены переносить все больше своей деятельности в подземные сооружения и вести войну из укрепленных бункеров. Причиной этого стала растущая угроза российских дронов. Об этом пишет журнал The Economist со ссылкой на военнослужащих ВСУ.

Один из собеседников издания — командир украинской 128-й горно-штурмовой бригады — рассказал, что из-за расширения зоны поражения российских беспилотников его подразделение было вынуждено уйти от линии фронта вглубь контролируемой Украиной территории. На новых позициях украинские военные также планируют «уйти под землю» — специальный бункер для размещения военных должен быть достроен к середине августа.

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Как пишет Economist, на данный момент глубина зоны поражения дронами, передвижение в которой является крайне опасным, составляет 15 километров от линии фронта в обе стороны. При этом издание утверждает, что наращивание обеими сторонами конфликта применения беспилотников средней дальности расширит эту зону до 60 километров уже в течение года. Это поставит под угрозу поражения дронами не только логистические маршруты, но и артиллерийские позиции, а также места дислокации подразделений.

Ранее переносить под землю различные виды деятельности украинских военных, в частности, их обучение призывал главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский. Тогда он пояснял, что из-за способности России наносить удары по всей территории Украины безопасность имеет приоритетное значение.

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1 августа Владимир Путин заявил, что российские войска продолжают наступление по всей линии фронта в Украине. При этом он сообщил, что только в 2024 году в российские войска поступили более полутора миллионов беспилотников разных типов.