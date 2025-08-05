Трамп пожаловался на отказавшие ему в обслуживании крупнейшие банки США

Президент США Дональд Трамп рассказал в интервью в программе «Squawk Box» на канале CNBC, что два крупнейших банка страны, JPMorgan Chase и Bank of America, отказали ему в обслуживании.

Трамп не уточнил, когда именно это произошло, а также о каких именно счетах, личных или деловых, идет речь. По словам президента США, JPMorgan Chase уведомил Трампа, что у него есть 20 дней на то, чтобы перевести свои «сотни миллионов долларов» в другой банк.

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После этого Трамп обратился в Bank of America, чтобы «внести на депозит более миллиарда долларов», но банк ответил, что не может открыть ему счет. CNBC пишет, что рассказ Трампа в очередной раз вызвал споры о том, что «консервативным клиентам несправедливо отказывают в открытии счетов».

«[Генеральный директор Bank of America Брайан Мойнихан] сказал: “Мы не можем этого сделать”. Поэтому я пошел в другой банк, потом еще в несколько. В конце концов я обратился в разные небольшие банки. Я вложил 10 миллионов долларов туда, 10 миллионов долларов сюда», — рассказал Трамп.

Президент США добавил, что банки «дискриминировали» его, тогда как он «относился к банкам очень хорошо». CNBC отмечает, что своими действиями банки рискуют «еще больше разозлить» Трампа, поскольку высказанные им претензии вызывают отклик у его сторонников.

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Ранее в СМИ появилась информация о том, что администрация Трампа готовит указ, который грозит банковской отрасли штрафами за отказ от обслуживания клиентов по политическим мотивам. В марте компания Trump Organization подала иск против банковского холдинга Capital One и заявила, что организация неправомерно закрыла более 300 счетов через несколько месяцев после штурма Капитолия в 2021 году. В Capital One заявили, что банк не закрывал счета по политическим мотивам.