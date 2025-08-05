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Мир

США потребуют с туристов тысячи долларов залога за въезд в страну

2 минуты чтения 10:20

США запускают пилотную программу, в рамках которой от некоторых иностранных путешественников потребуется внести залог до 15 тысяч долларов для получения въездной визы. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на данные Федерального реестра США.

Программа рассчитана на год и в первую очередь нацелена на граждан государств с высоким уровнем превышения сроков пребывания. Она охватывает туристические (B-2) и деловые (B-1) визы для тех, кто приезжает из стран с частыми нарушениями визовых условий, недостаточной системой проверки путешественников или возможностью получить гражданство за инвестиции без требования жить в стране.

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Как пишет CNBC, окончательный список таких стран будет опубликован в ближайшее время. Однако в последнем доступном отчете министерства внутренней безопасности США указывается, что наивысшие показатели нарушений — у республики Чад (50%), Лаоса (35%) и Гаити (31%). В то же время по абсолютному числу нарушителей лидируют Мексика (примерно 49 000 человек), Колумбия (41 000), Бразилия (21 000), Гаити (27 000), Венесуэла (22 000) и Доминиканская Республика (20 000).

По оценкам Госдепа, в рамках пилотной программы залог придется внести примерно двум тысячам человек. Сумма будет зависеть от индивидуальных обстоятельств — в том числе цели поездки, уровня дохода и образования — и определяться на усмотрение консульского офицера. По информации CNBC, возможны три уровня залога: 5 000, 10 000 и 15 000 тысяч долларов.

Также путешественники, которым потребуется вносить залог, будут обязаны въезжать и выезжать только через определенные пункты пропуска, которые пока не названы.

По данным Конгресса США, ежегодно визовый режим в стране нарушают лишь 1–2% временных посетителей. Однако среди всех, кто находится в США без разрешения (около 11 млн человек), 42% прибыли на законных основаниях, но впоследствии не покинули страну по истечении срока действия визы.

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Как поясняет Госдепартамент, цель пилотной программы — проверить, можно ли эффективно обрабатывать залоги и будут ли они способствовать соблюдению визового режима. Власти также называют инициативу «инструментом дипломатии», который должен стимулировать другие страны снижать уровень нарушений визового режима и улучшать систему проверки путешественников.

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