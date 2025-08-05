Россия готовила убийство главы крупнейшей оборонной компании Германии

Российские спецслужбы разрабатывали операцию, целью которой было убийство Армина Паппергера — генерального директора немецкого военно-промышленного концерна Rheinmetall AG, который поставляет оружие и боеприпасы для Украины. Об этом пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на заявления представителей НАТО и властей Германии.

Первым о готовящемся покушении узнал американский телеканал CNN. По данным его источников, о подготовке убийства Паппергера американские спецслужбы предупреждали своих германских коллег еще в 2024 году. Разведка США тогда сообщила, что отслеживает несколько уроженцев стран бывшего Советского Союза и как минимум одного россиянина, которые, предположительно, задействованы в подготовке покушения.

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В январе 2025 года о подготовке Россией убийства главы Rheinmetall публично заявил Джеймс Аппатурай, отвечающий в НАТО за противодействие российским гибридным операциям.

Как отмечает издание, убийство Паппергера стало бы шагом вперед для российских спецслужб, которые имеют долгую и хорошо задокументированную историю операций по устранению врагов Кремля за пределами российской территории. До сих пор, как пишет агентство, подобные акции редко проводились на территории так называемого дальнего зарубежья и как правило были сосредоточены в странах, непосредственно граничащих с Россией.

При этом глава Rheinmetall является не только крупнейшей целью для российских спецслужб, но и ключевой фигурой в цепочке поставок оружия и боеприпасов в Украину, а также одним из основных бенефициаров крупнейших за десятилетия инвестиций стран Европы в оборону.

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Bloomberg называет его публичным лидером движения за перевооружение Европы и обращает внимание на то, как Паппергер скупает конкурентов и даже посещает с официальными визитами Киев, где встречается с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Сам Паппергер отказывается комментировать сообщения о планах по его убийству. В свою очередь, власти Германии, несмотря на несколько закрытых за «недостатком улик» расследований, усилили его охрану и теперь, по данным агентства, она сравнима с мерами по обеспечению безопасности канцлера Германии. Паппергер круглосуточно находится под охраной вооруженных телохранителей, а автоматчики и подразделения полиции дежурят у здания штаб-квартиры Rheinmetall в Дюссельдорфе.